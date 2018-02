Eerik Haameri kunstiauhinna esimene laureaat on Uno Roosvalt

Kuressaare raekojas anti eile esimest korda üle Eerik Haameri nimeline kunstiauhind, mille laureaadiks valiti žürii häälteenamusega maalikunstnik Uno Roosvalt.

Saaremaa valla ja Kuressaare linna väljaantava auhinna suurus on 2000 eurot ja laureaat saab ka klaasikunstnik Eeva Käsperi loodud mälestuseseme.

Uno Roosvalt pälvis Eerik Haameri kunstiauhinna nii oma rikkaliku elutöö kui ka viimase aja loomingu eest. Roosvaldi maalid on merega seotud saarelise eluviisi ja rannamaastike kujutamise poolest lähedased Eerik Haameri loomingule, kelle 110. sünniaastapäev on täna.

Ülo Roosvalt ütles auhinda kätte saades, et see oli tema jaoks üllatus. Roosvalt avastas Haameri enda jaoks juba nooruspõlves ja on suhelnud ka Haameri sugulastega. Kui ta tudengipõlves Haameri loominguga tutvus, toimus Kadriorus Haameri suurnäitus, kus Roosvalt ka kunstniku kätt suruda sai. Uno Roosvalt rõhutas, et Haameri eripära on just inimeste ja eriti rannarahva karakterite tabamine.

Eilse avatati Kuressaare Raegaleriis ka näitus “Eerik Haameri tuum” ja esitleti näituse kataloogi, mis sisaldab ka kunstniku lühibiograafiat ja tema kirju vend Harri Haamerile, kirjad hõlmavad kolme kümnendit: 1960-ndatest kuni 1980-ndate aastateni. Eerik Haameri kirju ei ole kunagi varem avaldatud.

Näituse sihiks on esile tuua kaks olulist suunda Eerik Haameri loomingus: inimest ja tema saatust mõtestavad teosed ning monumentaalsed, gruppe kujutavad maalid. Valikus on 25 teost nii kodumaal kui ka Rootsis paguluses loodust.

Näituse “Eerik Haameri tuum” kuraator ja kataloogi autor on kunstiajaloolane Reeli Kõiv. Kataloogi on kujundanud ja illustreerinud Urmas Viik.

UNO ROOSVALT

Uno Roosvalt on olnud kauaaegne maaliõppejõud Eesti kunstiakadeemias (sealhulgas maalikateedri juhataja 1985–1995). Näitustel on ta esinenud alates 1968. aastast. Eesti kunstnike liitu kuulub Roosvalt 1975. aastast, alates aastast 2010 on ta selle auliige. 2011. aastal tunnustati Uno Roosvaldi maalikunsti seni kõrgeima autasuga – Konrad Mäe preemiaga (klassikalise maalitraditsiooni elavana hoidmise eest).

Uno Roosvalt on viimase kahe aasta jooksul esitlenud oma loomingut väljapanekutel Tallinna Kunstihoone galeriis, Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskuses, Jaani kiriku galeriis Tallinnas ja Türi kunstigaleriis.

Eerik Haameri näitus on Kuressaare Raegaleriis avatud 17. veebruarist 20. aprillini