JUHTKIRI: Igaühel on südamelaul…

Eile lahkus üks tuntumaid saarlasi, armastatud laulja Heli Lääts.

Ainulaadse ja kristallpuhta tämbriga lauljast sai legend juba eluajal. Vaevalt leidub täiskasvanud eestlaste seas inimest, kes ei teaks Heli Läätse ega oskaks laulda või vähemalt ümiseda mõnd tema laulu.

“Tsirkus”, “Ei me ette tea”, “Kaunid baleriinid”, “Oma laulu ei leia ma üles” – see on vaid lühike loetelu lauludest, mille Heli Lääts kuulsaks laulis. Neid laule, mis eesti muusika kullafondi kuuluvad, on aga palju-palju rohkem.

Need, kes Heli Läätse tundsid, on teda iseloomustanud avala, südamliku ja hea huumorimeelega inimesena. Inimesena, kes oli uhke oma päritolu üle ja oma saarlaseks olemist sageli rõhutas. Inimesena, kes oli Tallinna saarlaste ühenduse antud öige saarlase tiitlit igati väärt.

Puhka rahus, Heli Lääts.