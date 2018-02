Saaremaa jäljendusvaadendi võit läks KG-sse

Saaremaa koolide viienda jäljendusvaadendi grand prix´ võitis Kuressaare gümnaasiumi 6.c klassi (juhendaja Säde Leen Holm) number “Goodbye to Yesterday”.

Kuna eelmise aasta grand prix´ võitis Salme õpilaste etteaste, oli üritus tänavu Salme põhikooli korraldada. 15. veebruaril Salme rahvamajas toimunud ürituse viisidki läbi Salme kooli ja Salme noorteklubi L.A.D.U. noored.

Võistlustules oli kümme kooli (Kuressaare Vanalinna kool, Saaremaa ühisgümnaasium, Lümanda põhikool, Kahtla lasteaed-põhikool, KG, Leisi keskkool, Orissaare gümnaasium, Aste põhikool, Kärla põhikool, Salme põhikool). Lavale toodi 30 etteastet, mille käigus sai publik näha 230 last ja noort.

“Esinemisnumbrid olid põhjalikult ette valmistatud ja nähtud oli suurt vaeva,” kiitis tänavuse jäljendusvaadendi peakorraldaja Mariliis Oder. “Tundub, et tase läheb iga aastaga aina kõrgemaks. Meie lapsed ja noored on andekad! Kindlasti väärivad tunnustust kõik osalejad, sest nad olid juba oma kooli parimad. See, mida mina lavalt nägin, tegi küll õnnelikuks ja uhkeks!”

Numbreid hindasid Marii Kõrgesaar, Meelis Juhandi, Triino Lest, Kalmer Poopuu, Margared Saar, Airike Vipp ja Eliisa Siim.

Võitjad vanuseastmete kaupa

1.–3. klass

Kuressaare Vanalinna kooli 2.a klass (juhendaja Kadi Tänav (Tänak)) – The 3 Tenors “O Sole Mio”

4.–6. klass

Saaremaa ühisgümnaasiumi 6.a klass – Shane “Insecure”

7.–9. klassid

Salme põhikooli 7.–9. klass (juh Angela Aavik) – Bruno Mars “Finesse”

10.–12. klass

Saaremaa ühisgümnaasiumi 11.c klass – Christina Aquilera “Candyman”

ERIPREEMIA “VEITS KREISI” – Saaremaa ühisgümnaasiumi 12.c klass – Konis Hupen

ERIPREEMIA “KARMA” – Leisi keskkooli 9.–12. klass (juh Greete Kask) – Francesco Gabbani “Occidentali´s Karma”