Valjala mänguväljak läbib uuenduse

Valjala osavallakogu esimehe Kaido Kaasiku sõnul tehti Valjala lasteaia mänguväljaku renoveerimiseks ja uuendamiseks ettepanek eraldada eelarvest 8200 eurot, et kevadel maksimaalselt tagada mänguväljaku ohutus ja turvalisus.

“Mõned osad on ikka veidi väsinud ja need tuleb välja vahetada. Lastele mõeldud asjade puhul on nõuded karmid ja seal peab olema kõik võimalikult ohutu,” ütles Kaasik. Ta lisas, et lasteaia uus rühm saab endale ka päris oma liivakasti. Uuel avatud rühmal pole seni liivakasti olnud ning uueks hooajaks saab värskendatud mänguväljak ka liivakasti võrra rikkamaks.