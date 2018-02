Viimane võimalus valida 100 saarlast

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul otsustasime Saarte Hääle lugejate abiga välja selgitada, kes on viimase saja aasta jooksul olnud oma töödes ja tegemistes kõige silmapaistvamad saarlased. Veel on viimane võimalus oma lemmikute poolt hääletada, sest lugejatelt laekunud ettepanekute põhjal stardibki nüüd suur veebihääletus, mis läheb lukku sel pühapäeval, 18. veebruaril kell 23.59.

Seni on oma hääled juba andnud enam kui 1600 inimest. Nii palju võib vihjeks veel öelda, et saarlane, kes on praeguse seisuga esikohal, on suhteliselt pikalt teistel eest ära tõtanud. Samas on nii mõnelegi saarlasele väljapakutute hulgast esikoht veel täiesti püütav.

TOP 100 ilmub Saarte Hääles 23. veebruaril, vahetult enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.