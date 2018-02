Politsei nädalavahetuse ülevaade: Kaklus ja liiklusõnnetused

Nädalavahetusel vajati politsei abi 16 juhtumi lahendamisel. Kainenema toimetati üks inimene. Registreeriti üks peretüli, juhtimiselt kõrvaldati üks alkoholi tarvitanud sõidukijuht ning toimus kolm liiklusõnnetust, kus oli vaja politsei sekkumist. Alustati kokku 10 süüteomenetlust.

Nädalavahetusel valitsenud talvised ilmastikuolud tõid kaasa kolm liiklusõnnetust. “Siinkohal tuleks juhte manitseda, et lubatud suurim kiiruspiirang ei kohusta kindlasti kedagi selle kiirusega sõitma,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk, selgitades, et kui keegi kahtleb enda võimetes, siis tuleb sõidukiirust vähendada, pikivahe hoida eesliikuva juhiga ohutu ning juhtimise ajal kõrvalised tegevused ära jätta. “Just need on märksõnad, mis mängisid rolli liiklusõnnetuste toimumises,” märkis Sikk.

Esimene õnnetus toimus Kuressaare-Püha-Masa maantee teisel kilomeetril, kus sõiduauto Seat juht sõitis otsa ohutussaarel olevale ümberpõike suunamärgile. Patrull avastas liiklusõnnetuse tunnustega sõiduauto sündmuskoha vahetus läheduses, kuid juht oli lahkunud.

Teine õnnetus toimus laupäeva päeval Kahtla-Ruhve teel, kus sõiduauto Volvo kaotas lauges kurvis juhitavuse ning kaldus vastassuunavööndis otsa vastu liikunud sõidukile Ford. Selles õnnetuses sai politseile teadaolevalt vigastada üks inimene.

Laupäeva õhtul toimus liiklusõnnetus Kuressaare-Sääre maanteel, kus eesliikunud sõiduautole Toyota sõitis otsa Seat. Selles õnnetuses sai viga kolm inimest, kuid vigastused ei ole eluohtlikud.

Matis Sikk kinnitas, et kahes viimases õnnetuses olid juhid kained ja omasid vastava kategooria juhtimisõigust. Kõigi kolme õnnetuse osas on alustatud väärteomenetlust.

Paraku on põhjust rääkida ka ühest kaklusest, mis toimus laupäeva varahommikul Lokaali ees. Selle sündmusega seoses on osa asjaolusid veel kontrollimisel. Politsei tuletab meelde, et kaklemine avalikus kohas on keelatud korrakaitseseaduse alusel ja karistust sellise teo eest saab kohaldada karistusseadustiku järgi avaliku korra muu rikkumisena.