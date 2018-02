Saaremaa vallavalitsuse andmeil tegutseb uues suures omavalitsuses 12 teenuskeskust. Kes seal töötavad? Mis seal toimub?

Otsime nendele küsimustele vastuseid ametnikelt ja alustame Salmelt. Teenuskeskus asub Sõrve mnt 3. Hoone välisseinale on kinnitatud plaat, millel kirjas “Salme vallavalitsus”. Õige koht. Eks need teenuskeskused endistes vallamajades ju asuvadki.

Väiksem silt annab juba teada teenuskeskuse olemasolust ja sellele on märgitud ka ametnike tööaeg. Endise Salme vallavanema Kalmer Poopuu kabinetis pole hingelistki. Meile vastu ruttav kunagise vallavalitsuse pearaamatupidaja Marika Sark teab, et Kalmer on lõunal. “Helistan ja küsin, millal ta majja tuleb,” on Marika abivalmis.

Mõni minut ootamist ja juba ta tulebki, otse juuksuritoolist. Teenuskeskuse juht kasutab lõunaaega ratsionaalselt. Kuna Salmel juuksurit pole, kasutab rahvas võimalust külastada n-ö juuksurit ratastel, mis on end ka sel esmaspäeval Salme kultuurimaja juurde ankurdanud.

Teenuskeskuse juht palub lehemehed oma kabinetti. Mis on siis keskuse juhi igapäevatöö? Kalmer Poopuu kostab vastuseks, et inimestega suhtlemine.

“Inimesi käib ja igaühel neist on oma probleem. Üks asi on inimeste probleemide lahendamine, aga meie töövaldkond on palju laiem. Teenuskeskuse juhi pilk peab igale poole ulatuma – teedele, koolimajja, lasteaeda, kultuurimajja ja mujale. Kõik peavad korras olema,” teeb keskuse juht lühikese sissejuhatuse.

Kogemustega omavalitsusjuht toonitab, et eks käsuliin ole pikemaks läinud. Varem arutas väikese valla juht volikoguliikmetega, mida oleks vaja vallas teha, parandada, muuta. “Kui suutsime oma ideed volikogus selgeks rääkida, siis eraldati nende teostamiseks eelarvesse raha ja saime tegutsema hakata. Nüüd on otsustusprotsess pikem. Natuke on asjad muutunud,” märgib Poopuu.

Üks on selge. Teenuskeskus on koht, kus kohalikud elanikud probleemidele lahenduse leiavad.

Keskuse juht peab olema universaalne. Kalmer võtab sahtlist tööriistad, öeldes, et tal on kõik abivahendid olemas. Kui kultuurimajas veetoru lekkima hakkab võib ta selle ära parandada. “Mulle sõbrad kinkisid, kui sellele ametipostile asusin. Kirjanik Albert Uustulnd on öelnud, et ühel õigel mehel peavadki olema vahendid hambaorgist p…korgini,” väidab Kalmer.

