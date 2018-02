Eesti rallimeestel jäid Rootsis eesmärgid saavutamata

Nädalavahetusel Rootsis sõidetud autoralli MM-sarja teisel etapil jälitas ebaõnn nii Ott Tänakut kui ka Ken Torni ja mõlema mehe tulemus kujunes oodatust tagasihoidlikumaks.





Rootsi ralli üldvõidu kindlustas endale pühapäeval Hyundai piloot belglane Thierry Neuville, kellele järgnesid Citroëni sõitja iirlane Craig Breen +19,8 ja norralane Andreas Mikkelsen Hyundail +28,3. Ott Tänak oli üheksas +3.44,4.

“Meil oli siin Rootsis üsna raske võistlus,” rääkis Ott Tänak. “Me tõesti armastame seda rallit, aga seekord oli halb õnn meie kaaslane. Ilm on osa sellest võistlusest, peame sellega leppima ja proovima ellu jääda.”

Tänak alustas pühapäeva katsevõiduga, aga Likenäsi katse teisel läbimisel võttis saarlane eesmärgiks säästa rehve punktikatseks, mille esiviisiku moodustasid Lappi, taktikaliselt starti hilinenud ja seetõttu parema rajapositsiooni saanud Ogier, siis Mikkelsen, Neuville ja Tänak.

“See oli esimene ralli meie jaoks Toyota Yaris WRC-ga kruusal,” märkis Ott Tänak. “Me kogusime palju kogemusi ja andmeid tulevikuks ning õppisime palju auto käitumisest. Fakt on see, et auto on väga kiire ja konkurentsivõimeline. Kui tingimused olid paremad ja me ei pidanud teed puhastama, oli väga nauditav sõita. Sellest hoolimata õnnestus meil võita kuus katset, rohkem kui kellelgi teisel.”

Lumesaha roll ja kokkupõrge konkurendiga



Reedese võistluspäeva järel oli Ott Tänak üheksandal kohal, kaotades Neuville’ile 1.29-ga. “See oli meie jaoks väga raske päev,” tunnistas Ott Tänak. “Hommikul oli tee peal palju värsket lund, nii et meil tuli palju sõita raskel rajal. Auto ja seadistus olid head, aga me olime igal katsel teine auto ja see tähendas, et me pidime olema teepuhastajad. See näeb väljast väga hea välja, aga kui sa püüad sellisel teel kiiresti minna, siis on seda väga raske teha.”

Laupäeval head kiirust näidanud Ott Tänaku tulemuse rikkus kokkupõrge Kris Meeke´iga ja saarlane jäi jätkuvalt üheksandale kohale, kaotades Thierry Neuville’ile 3.41-ga.

“See oli palju parem päev ja meil olid paremad tingimused kui eile,” rääkis Ott Tänak. “Tunne oli väga kena ja me õppisime päris palju. Rehvide haare oli hommikul hea, nagu rallil peaks olema. Aga tänane pärastlõuna oli üsna keeruline.”

Päev algas Ott Tänakul hästi, kui ta võitis kaks esimest katset ja möödus Teemu Suninenist. “Meil on olnud päris hea hommik,” rääkis Ott Tänak. “Teed olid palju paremad kui eile ja meil oli parem algus. Tunne on autos väga hea praegu, mida kiiremini sa sõidad, seda paremini auto tee peal käitub. Me püüame hoida seda rütmi, mis meil hommikul oli, ja loodetavasti õnnestub meil piisavalt kiiresti sõita, et kohta parandada.”

Üheksandal katsel tabas Tänakut aga tagasilöök, kui põrkas kokku teel olnud Kris Meeke’iga. “Saime Krisi kätte. Ta lasi meid kitsas kohas mööda ja sõitis teele tagasi pöörates meile otsa, rammides meid välja,” rääkis saarlane Ralliraadiole.

Ott Tänak tõdes, et üldiselt oli see üsna hea päev. “Auto töötas nendes tingimustes ideaalselt ja oli hea sõita. Me ei saa selle punasevalge elaja üle kurta. Meie plaan homseks on tõsta kiirust ja võtta nii palju punkte kui võimalik.”

MM-sarja juhib Thierry Neuville 41 punktiga, talle järgnevad Sebastien Ogier 30 ja Jari-Matti Latvala 23 punktiga. Ott Tänak on kogunud 21 punkti ja on sellega üldarvestuses viies.

Ott Tänak ütles, et fookus on nüüd Mehhikol. “Me hakkame autot järgmisel nädalal testima. Loodetavasti suudame leida selle jaoks parimad seadistused. Suur tänu meeskonnale suurepärase töö eest ja aitäh kõigile, kes tulid siia nädalavahetusel meid toetama. Alati on hea näha neid sinimustvalgeid lippe. Näeme jälle Mehhikos!”

Ken Torn katkestas kolmandalt kohalt

Oma esimesel Juunior WRC-etapil osalenud Ken Torn tegi koos Kuldar Sikuga reedel väga head sõitu, võttes kolm katsevõitu ja oma klassis oldi kolmandad. Liidritest Emil Bergkvistist ja Ola Fløenest jäädi maha 20,8 sekundiga.

Ken Torn ütles esimese ringi järel, et kuigi hommikused katsed olid veidi keerulised ja maadeldi ka enesekindlusega, suudeti siiski näidata head kiirust ja kindlustada oma seljatagust.

“Päeva kolmandaks katseks saime aga kõik toimima nii, nagu peab ja selle tulemuseks oli ka meie esimene autoralli maailmameistrivõistluste katsevõit juunioride arvestuses,” märkis ta.

Pärast hoolduspausi tuli hommikused katsed veel kord läbida. “Pärastlõunal sõidetud läbimised olid juba palju paremad ja suutsime kindlustada tänase päevaga kokku kolm katsevõitu, olles oma klassis kindlal kolmandal positsioonil,” rääkis Ken Torn, lisades, et eesmärk on jätkata samamoodi ja plaan on üritada võtta kõigest maksimum.

Ken Torn ja Kuldar Sikk alustasidki laupäeva suurte lootustega, kuid juba esimesel katsel keerati oma Ford üle katuse. “Tänane päev ei alanud meie jaoks just väga hästi,” tõdes Ken Torn. “Päeva esimesel katsel võtsime üpris rahulikult, kuid paraku ei läinud kõik plaanipäraselt. Olime läbinud peaaegu poole üheksandast katsest, kui ühes paremkurvis sõitsime üle nuki, mis tõstis auto tagumise otsa õhku. Õnnetul kombel oli just selles kohas tee äärde lükatud tasku, mistõttu tagumine osa ei saanud lumevallist toetust ja esiots tabas omakorda valli ning selle tulemusena rullusime üle katuse. Auto jäi pidama tee keskele katuse peale ning edasisõitmine polnud enam võimalik.”

Pühapäeval olid Ken Torn ja Kuldar Sikk uuesti rajal ning sõitsid oma klassis välja kolmanda, teise ja esimese aja. Ralli kokkuvõttes sai Ken Torn Juunior WRC hooaja avaetapil 12. koha.