Riigikogu põhiseaduskomisjon toetas eile saarlase Janar Holmi kandidatuuri riigikontrolöri kohale.



“Komisjon otsustas, et Janar Holmil tuleb (riigikontrolörina) tööle asuda,” ütles BNS-ile põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants. Ta lisas, et komisjoni otsus oli üksmeelne.

“Janar Holm on kohtunud kõikide riigikogu fraktsioonidega ja mulle tundub, et Janar Holm on järgmine riigikontrolör,” sõnas Pomerants.

Riigikogu hakkab Holmi nimetamist arutama 7. märtsil.

President Kersti Kaljulaid tegi jaanuari lõpus riigikogule ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks riigikontrolöri ametisse sotsiaalministeeriumis tööala asekantslerina töötav Janar Holm.

Põhiseaduse järgi teeb president riigikogule ettepaneku riigikontrolöri ametisse nimetamiseks. Ettepaneku heakskiitmiseks on vajalik poolthäälteenamust parlamendis toimuval salajasel hääletusel. Riigikontrolöri ametiaeg on viis aastat alates ametivande andmisest.