Kuressaare R-kioski frantsiisipidaja on parimatest parim

Iga-aastasel frantsiisipäeval kuulutas R-kiosk välja aasta frantsiisipidaja, kelleks valiti Eve Muul Kuressaarest.





Parima frantsiisija valiku kriteeriumeid on kolm: äri kasvatamine vähemalt 5% võrra, väga hea klienditeenindus ja ettevõtte väärtuste järgimine igapäevatöös. Võitjaks osutunud Kuressaare R-kiosk suutis kõik need eesmärgid saavutada või ületada, kasvatades müüki võrreldes üle-eelmise aastaga 17%.

Eve Muul tõdes, et tunnustus tuli tema jaoks täieliku üllatusena. Juuni algul saab tal kioskipidamisega alustamisest alles kaks aastat täis. “Olen alles täiesti roheline, noor ja värske. Seepärast oli ka üllatus nii suur, et kuidas nii kiiresti juba nii head tulemused on saavutatud,” tunnistas Muul.

Tema sõnul läks ta läinud nädalalõpul lihtsalt mõnusat nädalavahetust veetma aasta suurimale R-kioski üritusele, aga et sealt nii paljude auhindadega koju tuli tulla, oli tema jaoks paras šokk.

Kui olulisim tiitel oli tõepoolest aasta frantsiisija, siis lisaks pudenes Kuressaarde mitmeid väiksemaid tunnustusi. “Neid oli terve ports: parim soojade jookide müügimeister, parim saiakeste müüja, parim ajakirjanduse müüja ja siis see kõige suurem ka. Parimatest parim,” naeris Muul, kinnitades, et tunded on tal senimaani laes.

Loorberitele puhkama jääda ta nüüd ei kavatse, sest tööd on ju tarvis ikka samamoodi edasi teha. “Suur tänu meie klientidele, et nad ikka meil käivad,” ütles Eve Muul.

R-kiosk Eesti tegevjuht Tiia Ilves selgitas, et frantsiis on turvaline viis proovida kätt ettevõtjana. “Samas ettevõtte vaatenurgast on see üks parimaid viise jagada nii vastutust kui ka kasumit,” sõnas Ilves. R-kiosk on andnud frantsiisile 35 oma poodi, kuid jätkuvalt on vabu kohti ka uutele frantsiisijatele.

Frantsiisipidaja ehk ettevõtlik väikefirma juht vastutab täielikult oma kioski igapäevase toimimise eest. Frantsiisija tööülesannete hulka kuulub lisaks tavapärasele klientide teenindamisele ka inimeste värbamine ning oma meeskonna ja väikepoe kasumlik juhtimine. R-kioski vastutada on lepingud väikepoe rentimisel, IT, turundus, raamatupidamine, tootearendus, erinevad load ja litsentsid.