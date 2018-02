LUGEJA KÜSIB: Soola jätkub vaid linna piires

Kergliiklusteed on mõeldud selleks, et muuta liiklemine ohutumaks. Praeguste ilmadega, kui päeval sulatab ja öösiti on külmakraadid, on kergliiklusteed aga nii libedad, et seal on võimatu kõndida. Mis mõtet sellistel kergliiklusteedel on? Kui linnas puistatakse kergliiklusteedele soola, siis pärast linnapiiri enam mitte – seal pöörab soola puistav masin otsa ringi. Millest selline vahe tegemine?



Saarlane

(nimi on toimetusele teada)

Valla majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk:

Sel aastal kehtivad teehooldusel endistes valdades sõlmitud lepingud. Linnas hooldab teid Kuressaare Linnamajandus, endise Lääne-Saare valla kergliiklusteede hooldamiseks on kehtiv leping eraettevõttega, kellel ei ole aga lepingujärgset kohustust kergliiklusteid nii põhjalikult hooldada, kui linnas seda tehakse. Linnas hooldatakse kergliiklusteid oluliselt rohkem, kui riiklikud normid ette näevad.

Tänavu paraku saame suuresti toimetada ühinenud valdadest ületulnud eelarves planeeritud raha ulatuses, järgmiseks aastaks saame loodetavasti paremini planeerida nii rahalisi vahendeid kui ka töid.

See tee, mis läheb linnast välja Salme poole, kuulub maanteeametile ja sealse hoolduse kohta tuleb uurida maanteeametist. Kindlasti saaks koostööd ka paremini korraldada, kuid ka seal on selleks aastaks kehtivad lepingud, mida keset talve on keeruline muuta.

Kogu kergliiklusteede temaatika vaatame järgmiseks talvehooajaks üle ja siis saame juba ise paremini suunata nii raha kui ka masinate kasutamist.