Saaremaale kindel võit

Meeste võrkpalli Balti liigas võitis Saaremaa Võrkpalliklubi laupäeval Paides Järvamaa Võrkpalliklubi kindlalt 3 : 0.



Peatreener Urmas Tali ütles, et kõik said käe valgeks. “Plaan oli, et kui vähegi kannatab, siis anname kõigile meestele võimaluse see mäng endale meelde tuletada. Kahes esimeses geimis oli (mäng) oma lohakusest pisut tasavägine, aga muidu täitsime oma plaani ära.”

Saaremaa alustas koosseisus Hindrek Pulk, Konstantin Ryabukha, Tomaš Halanda, Matej Hukel, Helar Jalg ja Alexander Tusch ning libero Johan Vahter. Esimene geim kulges tasavägiselt, kuid seisult 18 : 19 panid Saaremaa mehed oma paremuse maksma ja võitsid 25 : 21.

Teises jäädi küll 6 : 8 taha, kuid peagi oli sees edu 16 : 12 ja 19 : 15 ning geim võideti 25 : 21. Kolmandas geimis tuli Jala asemel mängu Rauno Tamme, sekkusid ka Aleksander Eerma ja Markus Veltson. Numbrid 25 : 10 räägivad ise enda eest.