Saarte Liinid lammutab Kuivastu hotelli maha

Loetud päevad tagasi leidis aastaid tühjana seisnud ning lagunemisohtlikuks muutunud Kuivastu hotellihoone uue omaniku – Saarte Liinid. Müügikuulutuse andmeil oli kahekorruseline hoone viimati müügis 65 000 euroga.





Muhu vallavalitsus läkitas alles läinud kuul Kuivastu hotelli nüüdseks endisele omanikule Margit Liblikule märgukirja, et hoone on äärmiselt lagunemisohtlik ja riivab silma. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et märgukirja ajendiks oli hoone väga kehv olukord. ”Hoone asub Muhu ja kogu Saare maakonna mereväravas ning ei jäta just kõige paremat esmamuljet ja kujutab endast reaalset ohtu inimeste tervisele,” selgitas Liitmäe.

Nõnda oligi märgukirja eesmärk omanikule meelde tuletada tema kohustusi lähtuvalt ehitusseadustikust ning Muhu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirjast. Samuti tuletati talle meelde võimalikke sanktsioone ehitistele esitatavate nõuete rikkumise eest.

”Omanik on meile vastanud, tunnistanud oma kinnisvara ohtlikku olukorda ning väljendanud soovi kinnistu ära müüa,” sõnas vallavanem.

Temale teadaolevalt oli Saarte Liinid kui Kuivastu sadama haldaja tundnud kinnistu vastu huvi juba varem. Kas ja kuidas on läbirääkimised edenenud, vallavanem ei teadnud.

Kuivastu hotelli senine omanik Margit Liblik ütles aga, et hotell on vahepeal tõepoolest jõudnud uue omaniku leida. ”Müüsime Kuivastu hotelli kinnistu 16. veebruaril AS Saarte Liinidele, seega võib edasisi plaane küsida neilt,” soovitas Liblik.

Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi kinnitaski Saarte Häälele, et nad omandasid Kuivastu hotelli kinnistu. ”Kuna hoone on aastaid seisnud kasutult ja tänaseks lagunenud ja varisemisohtlik, siis on saabunud aeg see lammutada ning vahetult Kuivastu sadama kõrval asuv maa-ala esimeses etapis heakorrastada,” avas Tamkivi Saarte Liinide plaane.

Saarte Liine huvitas tema sõnul eelkõige kinnistu ise, mis on ligikaudu 1,1 ha suur ja väga sobilik Kuivastu sadama arenguteks. ”Kunagi saab sellel kinnistul ehk näha näiteks kaasaegset halli purjekate, kaatrite ja paatide ületalve hoiuks ning hoolduseks,” arutles ta. ”Üleantud kinnistuga saame aga juba lähiajal oluliselt parandada juurdepääsu Kuivastu jahisadamale maa poolt.”