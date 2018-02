Tosin surma sündidest rohkem

Saaremaa vallas sündis jaanuaris 27 last, suri aga 39 vallaelanikku. Abielusid sõlmiti üks, aga lahutati kolm.



“Need on varasematega võrreldes üsna tavapärased arvud,” tõdes vallavalitsuse rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto. “Jaanuari surmade arv on kuude keskmisest suurem, aga elu näitab, et just jaanuar-veebruar, ka märts on need kuud, kus suremus on natuke suurem.”

Levisto tõdes, et talvekuudel sõlmitakse abielusid vähe. “Võib-olla on jaanuari arv väike ka seepärast, et detsembris me maavalitsuses enam avaldusi vastu ei võtnud, kuna me ei teadnud, missugune on edasine asjade korraldus.”

Levisto sõnul esitati veebruaris abielu registreerimiseks viis avaldust.