Verekeskus ootab doonoripäevadele

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 21. veebruaril kell 13–18 ja 22. veebruaril kell 10–14 Kuressaare kultuurikeskuses (Tallinna 6) toimuvatele doonoripäevadele, et kõik abivalmid ja sooja südamega saarlased saaksid teha kõigile abivajajaile hindamatu kingituse.



“Meil on hea meel sellest aastast pea igakuiselt Saaremaal doonoripäeva korraldada, sest saarlased on meid alati sõbralikult ja sooja südamega vastu võtnud ning doonoripäevadel rohkelt heategusid teinud. Suur-suur tänu neile selle eest!” ütles Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse tootmisjuht Erna Saarniit. “Kõik endast ja teistest hoolivad inimesed on taas väga oodatud head tegema ning eriliselt oodatud on A positiivse ja negatiivse veregrupi doonorid!” toonitas ta.

Viimati oli verekeskus Kuressaares 15. ja 16. jaanuaril, mil 154 doonorilt saadi pea 70 liitrit hinnalist verd.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja naistel soovituslikult 90 päeva. Vereloovutusele tulles tuleb kindlasti kaasa võtta pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument.