Võhmal mekiti sinimustvalget juubelitorti

Võhma külamajas lõigati EV100 sünnipäevatort lahti juba läinud pühapäeval – toimus EV100 kontsertaktus. Pidulikule sündmusele oli tee leidnud ühtviisi nii omakandi rahvas kui ka külalised. Tervitussõnadega oli platsis Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja lõõtspillidel lasid kõlada Rahvalõõts 2016 konkursi nooruke võitja Ainar Arula ja Ain Arula.

Külaseltsi esimees ja kontsertaktuse korraldaja Laila Harjus rõõmustas, et üritus rahvale sedavõrd korda läks. Kohal oli 60 inimest, kusjuures nii suurt rahvahulka ei juletud esialgu isegi loota, tunnistas ta. Harjus lisas, et ju see publikumagnet oli ikkagi noor lõõtsamees Ainar Arula. “Väike poiss oli tõeline publiku lemmik,” kinnitas ta.

Natuke nagu ette tähistati vabariigi juubel ära aga seepärast, et päris õigel sünnipäeva nädalavahetusel toimub ka igal pool mujal palju pidulikke ettevõtmisi, millest ka nende kandi rahvas tahab osa võtta. “Õigel nädalavahetusel on kõigil muud kohustused, siis ei oleks olnud võimalik,” selgitas Harjus. “Aega peab jagama, et inimesed saaksid kõik kohal olla.”

Seejuures tänas Laila Harjus kõiki, kes said pühapäeval pidulikule kokkusaamisele kohale tulla. “Ain Arula saatis veel pärast õhtul sõnumi, et neile meeldis publik väga.

Nii et ka esinejad jäid väga rahule,” naeris korraldaja. Sinimustvalges õhkõrnas suhkrupitsis tordi lõikas lahti kohalik tordimeister Sirli Paas ise. “Väga maitsev tort oli ka, kõigile meeldis!” kinnitas Laila Harjus.