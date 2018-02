Aasta ansambel tuleb Saaremaad vallutama

Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta ansambli tiitli noppinud Trad.Attack! on naljatledes käinud välja veksli, et tahab esineda igas maailma riigis. 33 riigis on seni käidud. Nüüd on järg jõudnud Inglismaa kõrval teise suure mereriigini – Saaremaani.



2. märtsil oma Eesti tuuri raames Kuressaare kultuurikeskuses ülesastuva ansambli juht Jalmar Vabarna ütles, et Saaremaale tulekut on kaua oodatud. Kui mitte kõik esinejad Saaremaale ei satu, siis Trad.Attack! on eesmärgiks võtnud jõuda oma Eesti tuuri raames igasse maakonda.

“Seda, et Saaremaa on kaugel-kallis-rahvast vähe, ei ole küll kunagi arvanud,” rääkis Vabarna, viidates, et varem või hiljem oleksid nad siiakanti jõudnud niikuinii. “Saaremaa on lahe ja siinsed inimesed ka.”

Folkmuusika on Eestis tipus, seda näitab Vabarna arvates ka aasta ansambli tiitel. “Võime suhteliselt kindlalt väita, et värsid on meie maa suurim maavara,” sõnas Vabarna, lisades, et neid võivad kõik kaevandada. “Tore, et inimesed austavad seda. Kes kasutades, kes kuulates,” märkis ta, viidates, et folgil on Eestis oma väga kindel koht.