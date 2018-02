Ilmar Raag hakkab lastefilmi väntama

Saarlasest filmimehe uus lastefilm “Erik Kivisüda” peaks kinolinale jõudma järgmisel aastal.

“Erik Kivisüda” on fantaasiaküllane lastefilm, milles peategelane satub uskumatule teekonnale Kahevahelmaailma ja avastab sellel peadpööritaval rännakul, mis on sõpruse hind.

Mõned aastad filmitegemisest eemal olnud Raag kuulutab uue filmi jaoks välja ka konkursi kahe peategelase leidmiseks. Veebruaris ja märtsis kaheksas Eesti linnas tiirutav osatäitjate otsimine Kuressaarde seekord ei jõua. Raag ütles Saarte Häälele, et paraku igale poole koolivaheajal ei jõua.

Tema sõnul tehakse ilmselt ka üleskutse laps üles filmida ja siis see video õige pea tekkivale “Erik Kivisüdame” Facebooki lehele saata. “Otsime 10-aastast heledapäist poissi Eriku ossa ja umbes 10–11-aastast tumedapäist ja temperamentset tüdrukut Mariat kehastama. Need, kes esimese ringi läbivad, nendega hakkame juba põhjalikumaid katseid tegema,” kirjeldas Raag.

Filmivõtted algavad augusti teises pooles Eestis, seni veel täpsustamata kohas. Veidi hiljem jätkatakse filmimist stuudios, kuhu ehitatakse fantaasiamaailma dekoratsioone.

“Võimalik, et stuudio on koguni välismaal ja see tähendaks, et laps peaks siis ehk terve kuu Eestist eemal olema,” nentis Raag. “Muidugi on see lastefilm, sest siin on lapsi, seiklust ja saab naljagi,” kirjeldas Ilmar Raag.

“Samas on selles loos mõistatuste lahendamist, mille vastused paljastavad ka elu kummalisemaid müsteeriume: armastust ja elu ringkäiguga arvestamist. See on lugu, mida ma ise oleksin vaadanud poisina ja mis pakub mulle põnevust praegugi.”

Raag on oma filmides varemgi ju palju lastele ja noortele tähtsaid teemasid puudutanud. “Lõpuks tuleb ju ikkagi paljastada, et ma ei ole tegelikult päris täiskasvanuks suutnud kasvada,” lausus Raag. “Tänaseks olen ma sellega juba leppinud.”