Kuressaare sihib kultuuripealinna tiitlit

2024. aastal on ühel Eesti linnal taas võimalus kanda Euroopa kultuuripealinna tiitlit, mida võiks taotleda ka Kuressaare.



“Kuressaare ja kogu Saaremaa mainele ning konkurentsivõimele tuleks Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimine ainult kasuks,” tõdes Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Margit Kõrvits.

Eile osalesid abivallavanem Helle Kahm ja Kõrvits kultuuriministeeriumi ja Eesti linnade liidu korraldatud infopäeval “Euroopa kultuuripealinn 2024”. Taotlus tuleb esitada 1. oktoobriks 2018.

Infopäeval tutvustati taotlusvooru tingimusi ja Helle Kahmi sõnul on huvi konkursi vastu suur. “Nüüd tuleb ka meil otsustada, kas saarlaste ambitsioon on piisavalt suure väega, et selle projektiga kaasa minna,” ütles ta.

Margit Kõrvits lisas, et kuna periood on piisavalt pikk, annab see võimaluse saada tähelepanu nii Eestis kui ka mujal Euroopas, tugevdades oluliselt kogukonna ja regiooni nähtavust.