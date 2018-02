LUGEJA KÜSIB: Töökaaslane, kellega paaris töötame, tuleb tõbisena tööle…

Töökaaslane, kellega paaris töötame, tuleb tõbisena tööle. Mida peaksin ette võtma ja kes selle eest vastutab?

Vastab Arina Shepelev, tööinspektsiooni töötervishoiu töö­inspektor:



Tihtilugu oleme olukorras, kus meid ümbritsevad nii ilmselgete külmetusnähtudega teenindussektori töötajad kui ka kuuleme tööle tulles, kuidas üks või teine kolleeg kurdab halba enesetunnet, kuid asendajat ei ole või tööandja ise palunud tal tööle tulla töötajate nappuse tõttu.

Tootmistööliste hulgas valitseb aga arvamus, et haiguslehega koju jäämine toob endaga kaasa madalama palga kuu lõpus ning seega palgast kulude katteks ei piisa.

Kes aga vastutab selle eest, et nt kaupluse või restorani klienditeenindaja või kassapidaja ei teenindaks meid kähiseva häälega või ilmselgete sesoonse haiguse sümptomitega? Sama küsimus tekib tööl, kui kolleeg on tõbine.

Tõbisena tööle või inimeste sekka tulles seate paraku ohtu teiste inimeste tervise ja heaolu.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab töötaja tööandjale või tema esindajale tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest teada andma. Ka kerge palavik alandab inimese tähelepanuvõimet ning tööülesannete täitmisel ohustab palavikus töötaja nii enda kui ka teiste inimeste tervist. Üks tüüpilisest sümptomitest on ka lihasvalu, mis avaldab mõju tehtava töö kvaliteedile ning lõppude lõpuks ka inimese enda heaolule.

Tööandjal on sellises olukorras veelgi tähtsam roll. Kuna tööandja peab tegema kõik selleks, et vähendada terviseriske, peab ta tööl tõbist töötajat nähes selgitama töötajale, et too peaks jääma koju ja end terveks ravima. See on kasulik ennekõike töötajale endale, sest väljaravimata haigus võib kaasa tuua tüsistusi. Samuti aitab see vältida kolleegide ja võimalike klientide nakatamist ning takistab viirushaiguse edasilevikut.