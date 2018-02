Saaremaa vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolekul tõdeti, et tulevase riigigümnaasiumi asukoht Väljaku tänaval pole veel lõplikult “lukus”. Kas Kuressaares leiduks uue kooli jaoks ehk mõni sobivam koht?

Jaanus Tamkivi,

Saaremaa vallavolikogu liige:



Kui riigigümnaasiumi jaoks on paremaid kohti, siis kindlasti tuleb neid välja pakkuda ja arutada. Paremat varianti praegu aga välja pakutud ei ole.

Üks asi on paigutada ära gümnaasiumihoone ise, perspektiivis aga ka sisehall sportimiseks või spordikompleks. Kui arvestada, et riigigümnaasiumis hakkab õppima 540 õpilast, on neid sportimisvõimalusest ilma jätta väga rumal.

Eks igal kohal ole oma plussid ja miinused. See asukoht, mille osas täna õnnestuks konsensus saavutada, on Väljaku tänaval. Tõsi, seal pole ruumi just ülearu. Miks hoone planeeringuga staadioni peale nihkus – muidu lihtsalt ei mahuks. Tunnistan, minul isiklikult see südant rõõmsamaks ei tee. Väljaku tänaval õppides oleks lastel aga võimalus spordihoonet vähemasti mõnigi aasta kasutada.

Kui viia riigigümnaasium kusagile linna serva, eeldaks see, et omavalitsus – kuna riik selleks raha ei anna – peaks leidma raha ka spordihalli ehituseks. Et oleks koht, kus lapsed saaksid liikuda ja kehalise kasvatuse tundides osaleda. Muidu see võimalus puuduks.

Kohta linnastaadioni kõrval on kaalutud, aga see variant on kõrvale langenud. See krunt jääks liiga kaugele, samuti on probleem trassides ja kommunikatsioonides. Staadion oleks küll lähedal, aga võimalus spordihalli kasutada jääb liiga kaugele. Pealekauba on see veel muinsuskaitseala oma kitsendustega.

Endise teenindusmaja asemele riigigümnaasium aga ei mahuks – see plats peaks olema kaks korda suurem.

See häda, mis meil ühiskonnaga kaasas käib, on suur autostumine. Kuhu aga kõik need autod panna? Üks riigigümnaasiumi ehitamise võtmeküsimus ongi seotud parkimiskohtade nappusega. Kui praegu vaatame, mis hommikuti meie gümnaasiumide ümber toimub ja kuidas seal päeval pargitakse – see parkimisprobleem ei vähene, vaid kasvab.

Argo Kirss,

Saaremaa vallavolikogu liige:



Seda riigigümnaasiumi asukoha teemat on nii pikalt arutatud, kõik võimalikud kohad on ju läbi vaagitud ning arhitektid linnavalitsuses – nüüd siis vallavalitsuses – juba nii palju tööd ära teinud. Ega siis koolile uue asukoha leidmine ole nii lihtne kui mõne malendi teisele ruudule tõstmine või näpuga plaks linnakaardil uude kohta näitamine. Vaja on põhjalikku analüüsimist, läbimõtlemist.

Kokkulepe peab ju üsna varsti, juba kevadel, ministeeriumisse minema. Ma ei kujuta ette, et selle lühikese aja jooksul on veel võimalik väljavalitud asukohta muuta. Arvan, et seda ei jõuta juba puht füüsiliselt teha.

Mina leian, et riigigümnaasiumi asukoht Väljaku tänaval ja uus lahendus, kus koolihoone asuks praeguse staadioni peal ja parkimine oleks hoopis Rohu tänava ääres, on täitsa okei.

Tõnu Erin,

Kuressaare Vanalinna kooli direktor:



Igal asjal – nii ka tulevase riigigümnaasiumi asukohal – on oma plussid ja miinused.

Väljapakutud asukoht linnastaadioni ja tenniseväljakute juures võib jääda logistiliselt kaugeks. Kõik ei ela ju linnas. Kui õpilane hommikul maalt bussiga linna tuleb, siis bussijaamast kooli minna on üsna pikk maa.

Kui sinna tehtaks majutushoone, siis kord nädalas hommikul tulla ja nädala lõpus minna – see poleks midagi. Kui laps aga iga päev maalt linna käib, on see vahemaa liiga pikk. Võib-olla oleks kooli jõudmine mingil määral lahendatav linnaliini bussidega.

Endise teenindusmaja krunt Pikal tänaval pole bussijaamale ka just väga lähedal. Samas – meie koolis käib ka maalapsi ja nad jõuavad kooli õigeks ajaks küll.

Teine asi on see, et teenindusmaja krunt võib riigigümnaasiumi jaoks liiga kitsaks jääda.