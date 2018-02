Riik on loodud ju inimeste jaoks

“Eesti Vabariigi 100. aastapäeva hakul tunnen endas piisavalt julgust, et öelda avalikult välja isiklik arvamus, mis on sees pikalt põlenud,” kirjutab saarlasest riigiteenistuja Kristjan Lukk. “Mulle tundub, et me kulutame Eestis liiga palju auru sellele, et riigil oleks hea olla.”



Riigil, mis on konstrueeritud ja erinevate õigusaktidega kirjeldatud, kuid mida me igapäevaselt ei näe. Sest mis on riik füüsilisel kujul? See on igaühe jaoks väga erinevates vormides. Kelle jaoks keel, kelle jaoks territoorium, kelle jaoks seadused, kelle jaoks midagi neljandat.

Tahes-tahtmata on kõik need vormid ajas ühel või teisel viisil muutuvad. Avalikes aruteludes keskendume kõigele sellele, mis võib muutuda ja muutubki, ning unustame ära inimesed. Nagu oleks riik eesmärk iseenesest ja meie, inimesed, oleme olemas selleks, et riik saaks olemas olla. Vastupidi.

Kui asetada küsimusse “kumb oli enne, kas muna või kana?” hoopis sõnad “riik” ja “inimene”, on ju selge, et enne oli olemas inimene ja alles siis riik. Et riik on loodud inimeste poolt ja on olemas selle jaoks, et inimesed saaksid olemas olla.

Sest seni pole välja mõeldud ühtegi paremat viisi kaitsta indiviidi, tema väärtusi, tõekspidamisi, lähedasi, perekonda, vara ja muud iga inimese eluks olulist.

Praegu on see aga põhjuseks, miks riigid üldse olemas on. Ja miks me otsustasime luua Eesti Vabariigi. Et meie inimesed saaksid elada oma väärtuste järgi, mitte nende väärtuste järgi, mida meile peale sunniti.

Mina riigiteenistujana ei mõtle tegelikult igapäevaselt sellele, et minu tegevusest oleks riigile kasu. Ma mõtlen sellele, et minu tegevusest oleks kasu selles riigis elavatele inimestele. Sest riik on olemas oma inimeste jaoks.

“Riik – see olen mina” on tuntuks saanud absolutismi illustreeriva ütlusena. Kui seda ütlevad aga kõik Eesti inimesed, omab see palju suuremat tähendust. Sest riik – see ju ongi tegelikult inimesed.

Ma soovin, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeval näeksid kõik riigi-nimelise abstraktsuse taga inimesi. Et riik püsiks ning seeläbi ka inimesed püsiksid ja saaksid ennast teostada vastavalt oma soovile, nii et kõigil inimestel oleks hea olla.

Ja et enne igasuguseid otsuseid mõeldaks ennekõike inimestele, mitte riigile.