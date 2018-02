Saaremaa märk vajab värskendust

Hiljutisel ettevõtluskonverentsil jäi õhku küsimus, kas Eesti turul tööle hakanud tootemärgis “Saaremaa ehtne” vajaks kaasajastamist, et see saart laias ilmas sama edukalt turundaks.





Teema tõukus toiduainetöösturi ja investori Indrek Kasela avalikkuse ette toodud uudisest, et KellyBar’id, uutmoodi kohukesed ehk tootjate sõnul tervislikud snäkid, viivad saaremaise toodangu laia ilma.

Kaselalt uuriti, kas uus toode saab pakendile ka “Saaremaa ehtsa” tootemärgise, ent tema sõnul seda sealt vähemalt esialgu ei leia. “Saaremaa märki võivad nad kandma hakata kindlasti, nad on ju Saaremaal tehtud! Aga enne tuleks see märk kaasaegsemaks disainida ja ka rahvusvahelisemalt tuntumaks teha,” nentis Kasela.

Märgi kasutuselevõttu tunnistas ka kohukeste tootja Saaremaa DeliFood’i omanik ja asutaja Margus Puust, kelle sõnul on plaan see tulevikus lisada, et teha Saaremaa laias ilmas veelgi tuntumaks.

Suurepärane idee

Märgiküsimuse tõstis konverentsil üles Saare arenduskeskuse (SAK) arendus- ja turundusjuht, märtsist SAK-i juht Rainer Paenurk, kelle sõnul on Saaremaa tootemärk oluline algatus ja suurepärane võimalus turundada kohalikke toidutootjaid ja teenusepakkujaid. “Indrek Kasela, Margus Puusti jt koostööst sündinud KellyBar’i idee pani mul kohe silmad särama, kui sellest lugesin,” tunnistas Paenurk. “Idee viia Saaremaal toodetud ja Eestis ülipopulaarne kohuke laia maailma läbi Kelly Sildaru, Arvo Pärdi järel teise tuntud eestlase, on lihtsalt suurepärane.”

Tema hinnangul annaks asjale vunki juurde kohalik märk pakendil ning just suurtootjad on need, kes märgi tuntusele hoogu anda saavad. “Saaremaa toodangu ja üldise tuntuse kasv on ju meie kõigi kinnisidee,” tunnistas ta.

Mis puutub märgi disaini, siis sellega on lood tema hinnangul nii, et ideaalset, kõigile ühtviisi sobivat lahendust reeglina ei eksisteerigi. “Logost ja disainist on märksa olulisem sinna juurde käiv lugu ning sellega annab veel tööd teha küll,” kinnitas Paenurk.

Tema on enda sõnul sel teemal suhelnud ka Saarte koostöökogu kui märgi hoidjaga ning väljakoorunud ühisideid märgi kaasajastamiseks ja tuntuse kasvatamiseks püütakse järk-järgult realiseerida. “SAK-i jaoks on see teema põnev ning panustan edaspidiseltki nõu ja jõuga,” kinnitas Paenurk.

Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munk tõdes, et nad on kohalike tootjatega teemat arutanud ja teatav kaasajastamine ootab märki tõepoolest ees. Tema sõnul on tootjate soov, et märgi praegune seis saaks üle vaadatud nii, et see liiguks tootjakesksuselt rohkem Saaremaa-kesksemaks. Seda selleks, et teha märgi abil sihtkohaturundust, kuid samas suurendada jätkuvalt ka toodete läbimüüki.

“Seejuures mitte just saarlastele endile, vaid olla näoga võimalikult palju väljapoole, sest saarlastena me ise juba teame, et Saaremaa kaup on kõige parem,” tähendas Sulvi Munk.

Näoga väljapoole

Kuidas täpsemalt kaasajastamine toimuma saab, ei ole veel otsustatud. “Kindlasti on vaja samm tänapäeva edasi astuda, aga kas selleks peame märki toetavat lugu täiustama või hakkame ka visuaali muutma, seda veel ei tea. Peame väljastpoolt pilgu kaasama, et seda teada saada,” kõneles Munk.

Rahaline ressurss märgise kaasajastamiseks tuleb nii LEADER-meetmest kui ka tootjate oma vahenditest. Mis summas, veel ei tea.

Üle 90 märgikandja



Saaremaa tootjad on kasutanud oma toodetel sinist tootemärki “Saaremaa ehtne” 2012. aasta lõpust. Saarte koostöökogu nõustaja Sulvi Munga sõnul on märgikandjaid üle 90. Sealhulgas on nad sel aastal jõudnud väljastada 13 sertifikaati uutele märgikandjatele. “Igakuiselt tuleb neid juurde,” kinnitas Munk.

Kui algselt oli tegemist toidutootjate märgiga, siis praeguseks on lisandunud käsitöölisi ja toitlustusettevõtteid, kes on oma menüüs saaremaistest toiduainetest valmistatud roogade kõrvale samuti Saaremaa märgi paigutanud.

Munga sõnul koostöö ühisturunduses toimib – mullu tehti näiteks telereklaami, käidi koos laatadel jmt. Lähiaja plaanides on ühisturunduse jätkamine nii teles kui ka kaubandusvõrgus.