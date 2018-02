Saaremaa Sadamasse otsitakse infotöötajat

Saaremaa vallavalitsus kuulutas välja konkursi Saaremaa Sadama infotöötaja ametikohale.



Mustjala teenuskeskuse juht Kalle Kolter ütles, et laevade saabumise perioodil töötab Saaremaa Sadamas infotöötaja, kes jagab maale tulevatele turistidele vajalikku teavet.

“Ta peab valdama keeli ja eeldatavalt just seda keelt, mis rahvas laeval on,” rääkis Kalle Kolter. “Vajalik on seega saksa ja inglise keele oskus, aga jagada tuleb ka erinevaid infomaterjale ja tutvustada Saaremaad üldiselt. Sadamahoone kuulub küll Tallinna Sadamale, aga infotöötaja saab seal toimetada. Me oleme selle koha tavaliselt kohalike inimestega ära täitnud.”

Avalduste esitamise tähtaeg on 5. märts ja oma soovist tuleb teatada Mustjala teenuskeskusele.