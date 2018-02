Saaremaal tuleb Eesti esimene džinnifestival

Eesti esimene džinnifestival toimub 7. juuli pärastlõunal Kuressaare kesklinnas Arensburgi hotelli õuel.

“Saarel me elame ju kadakate keskel, kuidagi loomulik on see saare ja džinni seos. Eks me seetõttu ehitame siin ka oma destilleerimisvabrikut,” tõdes festivali üks korraldajatest, kohaliku käsitöödžinni Lahhentagge tootja Tarmo Virki.

Ta möönis, et loomulikult sai mõeldud ka selle peale, et tuleks teha just nimelt Lahhentagge festival, aga samas arvestades kadaka rolli saare kultuuris ja kuvandis, plaanitakse nüüd festival vähemalt mingis vormis avada kindlasti ka teistele kadakaga seotud toodetele.

Festival ise saab olema väga lihtsalt öelduna džinnisõprade kokkutulek suvisel pärastlõunal, märkis Virki, kelle sõnul tulevad sinna kohale nii džinnimeistrid kui ka baarid ja kokteilimeistrid ning muidugi mõnus muusika.

“Džinnifestivali tõmbenumbriks on kindlasti võimalus degusteerida jooke, mida Eesti turul täna saada ei ole,” lisas ta.

Korraldajate realistlikud ootused on, et kohale tulevad 10–20 brändi esindajad. “Esimesed põhjanaabrite väiksed viinaköögid, kelle tooteid praegu Eestis müügil ei olegi, on juba lubanud kindlasti kohal olla,” rääkis Tarmo Virki.

Tema sõnul on loomulikult plaan, et selliseid suuremaid džinnisõprade kokkusaamisi toimuks saarel igal suvel. “Eestis ei ole kunagi varem midagi sellist tehtud ja kus mujal seda korraldada, kui mitte Saaremaal?”

Idee džinnifestival korraldada sündis Tarmo Virki sõnul kohalikus koostööklubis veel enne, kui tema pere oli oma džinnitegemise plaanidega Saaremaale jõudnudki. Praegu on korraldajate hulgas kümmekond ettevõtjat, kellest osa on joogitööstusega seotud või peavad restorane ja baare.

Lahhentagge oma destilleerimisvabriku sisseseadmine Kuressaare Sadamaaidas edeneb tasapisi samuti. “Loodame suvel end Sadamaaidas sisse seada, hoone omanik teeb seal kevade jooksul remonditöid,” märkis Virki. Viimastel kuudel on käsitöödžinni tootja peamiselt tegelenud uute toodete arendamise ja välisturgudega – veebruaris alustati nt müüki Riias.