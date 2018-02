Saarlased-muhulased on keskmisest usinamad vaktsineerima

Saare maakonna elanikud lasevad oma lapsi vaktsineerida Eesti keskmisest usinamalt.



Terviseameti andmed riikliku immuniseerimiskava täitmise kohta 2016. aastal näitavad muu hulgas, et Saare maakonna seitsmekuustest kuni 14-aastaste lasteni on poliomüeliidi vastu vaktsineeritud 97,7%. Vaktsineerimisest keeldunuid on 1,8%. Eesti keskmised näitajad olid vastavalt 95,9% ja 3,3%.

Rotaviiruse ennetamiseks on süsti saanud 91,5% Saare maakonna üheaastastest lastest. Eesti keskmine näitaja oli 86,8%. Neid 0–4-aastaseid lapsi, keda vanemate keeldumise tõttu ei vaktsineeritud, oli Saare maakonnas aga 2,9%. See osakaal on väiksem kui Eesti keskmine 5,5%. Läkaköha vastu oli tunamullu vaktsineeritud 97,6% maakonna 7-kuustest kuni 10-aastastest lastest (Eestis keskmiselt 95,2%). Sellest keeldunuid oli 1,8% (Eestis keskmiselt 3,9%).