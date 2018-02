Vald lõpetas lasteaia omanikujärelevalve hanke

Saaremaa vald lõpetas Kuressaare Pargi lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve ja inseneriteenuse hankemenetluse ning plaanib paralleelselt uue ehitushanke väljakuulutamisega viia läbi ka uue omanikujärelevalve hanke.



Saaremaa vallavalitsuse korraldusega lõpetati jaanuaris riigihange Kuressaare Pargi lasteaia ehitustööde tegemiseks, sest kõigi pakkumiste maksumused ületasid oluliselt hankelepingu eeldatavat maksumust.

“Vallavalitsus on korrigeerinud lasteaia ehitustööde ja ehitustööde omanikujärelevalve hangete aluseks olevat ehitusprojekti eesmärgiga vähendada materjalide maksumust,” ütles valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu, lisades, et seetõttu on ka lasteaia ehitustöödeks planeeritav ajakava edasi nihkunud.

“Hanke aluseks olevas ehitusprojektis tehtud muudatuste ning hanketeates sätestatud hankelepingu lõpptähtaja muutumise tõttu tegi hankekomisjon ettepaneku ehitustööde omanikujärelevalve ja inseneriteenuse hankemenetlus lõpetada.”