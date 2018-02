Vald sõlmib abielusid 30–150 euro eest

Kuna Saare maavalitsust enam ei eksisteeri, sai ka abielude sõlmimine sellest aastast Saaremaa vallavalitsuse ülesandeks.

Mõni nädal tagasi kirjutas Saarte Hääl, et ühtset korda pole vald ses osas veel välja mõelnud ega kehtestanud. Eilsel vallavalitsuse istungil sai teema viimaks selgeks.

Valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu tõdes, et sarnaselt teiste kohalike omavalitsustega, nagu näiteks Tallinn, Pärnu ja Haapsalu, kehtestas vallavalitsus piduliku abielu sõlmimise hinnakirja, millele lisandub 30 euro suurune riigilõiv.

Ta selgitas, et ennekõike oleneb teenuse tasu sündmuse ajast ja asukohast: Kuressaare raekojas ja vallavalitsuse Lossi tänav 1 hoone saalis maksab abielu sõlmimine reedel ja laupäeval väljaspool tööaega 30 eurot, mujal Kuressaare linna territooriumil 50 eurot, muus kohas Saaremaa vallas 100 eurot ning väljaspool valda Saare maakonna piires 150 eurot.

Maripuu täpsustas, et kahel viimasel juhul on perekonnatoimingute eest vastutaval ametnikul õigus hinda kokkuleppeliselt muuta. Seda näiteks juhul, kui tseremoonia toimub kohas, kuhu ligipääs on raskendatud.