EV100 üritused Saare maakonnas

Neljapäev, 22. veebruar

• EV100 kontsertaktus kl 19 Orissaare kultuurimajas.

• EV100: Piduõhtu meie oma kandi rahvaga kl 19 Pärsama kultuurimajas. Alustame pidupäevakõnedega, millele järgneb kontsert: esinevad Karja segakoor, naisrühm Sõlus, segarühm Leisberg, meesansambel Tuhkana Tõrred, memmede rühm Muigud, Leisi kooli kandlelapsed ja solist Eliise Vohu, lõõtsamees Sulev Mägi. Pärast kontserti kõlistame klaase, laualt ei puudu ka sünnipäevatort. Tule ja rõõmustame koos!

• Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine kl 19.30 Sandla kultuurimajas. Esinevad Pihtla kooli õpilased, Anni Lember, Risto Paiste ja Richard Toomann, käsikellade ansambel Kahtla Kellad, Saaremaa naiskoorid.

• EV100-le pühendatud tänukontsert kl 18 Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas. Kontserdiga tähistame sõbrapäeva ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ning täname Saaremaa PIKi koostööpartnereid. Kontserdil esinevad Saaremaa PIKi tegevustuba, ans Viis ja ans Viu. Tasuta.

• Debora Vaarandi kuju saab sinimustvalge salli kaela.

Reede, 23. veebruar

• Eesti Vabariik 100 kontsertaktus kl 13 Mustjala rahvamajas. Esinevad lasteaia- ja koolilapsed, segakoor Mustel, memmede tantsurühm, naisrühm Kuldking; kõlab Lydia Koidula luule; tunnustamised; kohvilaud ja tort.

• Pidulik aktus kl 12.30 Kuressaare päevakeskuses. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul esineb isamaalise kõnega seeniorklubi liige Janno Holsting, seejärel laulame koos Mariniga isamaalisi laule.

• Talvetantsupidu “Mina jään hoidma” kl 18 Kärla pargis. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud pidu, kus esinevad Kärla, Lümanda ja Kaarma kandi rahvatantsijad ning noorte segarühm Öieti. Kontserdi kunstiline juht Virge Varilepp, stsenaariumi autor Tiiu Villsaar. Talvetantsupidu on kõigile külalistele TASUTA. Olete oodatud!

• EV 100. aastapäevale pühendatud pidulik kontsert ja 2017. aasta preemiate üleandmine kl 19 Muhu spordihallis.

Laupäev, 24. veebruar

• Pidulik lipuheiskamine pasunakoori saatel kl 7.30 Laimjala mõisa ees. Lippu heiskama ja kõnet pidama on lubanud tulla vallavanem Madis Kallas isiklikult. Pärast tseremooniat kutsume pidulised rahvamajja kohvile-koogile, toimub kontsert. Esinevad Kuldsed Lehtrid, laululapsed, naisrühm Võrrel ja kelladeansambel Kahtla Kellad. Üritus lõpeb hiljemalt kl 8.45.

• EV100 sünnipäev Karalas. Kl 7.30 Eesti Vabariigi lipu heiskamine külamaja esisel platsil; kl 16 EV 100 sünnipäev külamajas. Lisainfo tel 56 627 840, Kaja Juulik.

• Eesti Vabariik 100 Kuressaares. Kl 9 pärgade asetamise tseremoonia Vabadussõja ausamba juures, kõnelevad Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ja Saarte praost Anti Toplaan. Kl 9.30 Kaitseliidu paraad keskväljakul (algus Tallinna-Rootsi tänava ristmikult), kõnelevad Saaremaa vallavanem Madis Kallas, Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi; esinevad: Kuressaare linnaorkester (dirigent Matis Männa) ja Kuressaare koorid (dirigendid Veikko Lehto, Mai Rand, Anita Kangur, Mari Ausmees); Kaitseliidu tehnika tutvustus, päevajuht Tõnis Kipper. Kl 11 kontsert-jumalateenistus Laurentiuse kirikus, esinevad Kuressaare muusikakooli sümfoniettorkester (dirigent Edoardo Narbona) ja Kuressaare koorid (dirigendid Veikko Lehto, Anneli Tarkmeel, Ester Soe), solist Olari Viikholm; teenib Saarte praost Anti Toplaan.

• Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Kihelkonnal: kl 10.30 pärja asetamine Vabadussõja ausambale kalmistul, haridus- ja kultuuritegelaste mälestamine küünla asetamisega kalmudele; kl 11 muusikaline palvus kirikus, esineb Kihelkonna segakoor; kl 12 pidulik kontsertaktus rahvamajas, esinevad lasteaia- ja koolilapsed, isetegevuslased, laulab tenor Mati Turi, klaveril Martti Raide.

• Kontsert “Vabariigi kohvik” Kärla rahvamajas: kl 11 esinevad Vigala meeskoor ja meeskvintett, solistid Aveli Meeles ja Anni Vitsberg; kl 12.20 tervitused Kärla piirkonna esindajatelt vallavolikogus ja kogukonnakogus ning kultuuri- ja spordiosakonna juhatajalt; kl 13 Saaremaa ühendatud naiskooride (Piret, Kargell, Karita ja Lyra) kontserttuur “Kummardus isamaale”. Vestibüülis kl 11–15 avatud kohvik.

• Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine Valjalas: kl 12 kontsert-jumalateenistus Valjala kirikus, esinevad segakoor Waldia ja Kahtla Kellad. Kirikuaias asetatakse pärjad Vabadussõjas langenute mälestuseks. Kl 15 kontsertaktus Valjala rahvamajas, astuvad üles nii kohalikud lauljad, tantsijad, muusikud kui ka Vigala meeskoor. Kaetud on sünnipäevalaud. Tule sünnipäevale!

• Eesti Vabariik 100 kontsertaktus kl 14 Salme rahvamajas.

• Isamaaline kontsert vahelugemistega kl 15 Taritu rahvamajas. Esinevad Taritu kandi lauljad, tantsijad ja pillimehed. Kohvilaud kõigile pidulistele.

• Eesti Vabariigi juubeli tähistamine tantsulkaga kl 20.30 Nasva klubis. Tantsuks mängib ans Sada ja Seened. Pilet 8 €.

• Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud pidulik hommik kl 9 Hellamaa laulu- ja spordiväljakul.

• Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidu kl 16 Torgu kogukonnamajas. Esinevad Sõrve lapsed. Laulame koos Merike Ologa. Krapsakamad saavad ka jalga keerutada.

• EV100 sünnipäeva perekondlik orienteerumine Metskülas. Kogunemine Metsküla seltsimaja juures. Algus kl 11 ja kestab maksimaalselt 2 tundi. Kl 13.15 seltsimajas lõunasöök ja EV100 sünnipäevatort. Tähistama on oodatud ka orienteerumisest mitte osa võtnud inimesed.

• EV100 üle-eestiline üritus: ühissuplemine kl 14 Titerannas.

Pühapäev, 25. veebruar

• EV100 JÄÄRETK kl 11 Kuressaare lahel ja Linnulahel. Retke juhid Hillar Lipp, Roman Rannisto, Leo Filippov. Marsruut: Tori–Port Arturi sild–Loode linnutorn–Dzott–Loode tammik–Linnulaht–Linnulahe vaatlustorn. Vabariigi lõke kl 12. Vabariigi lõkke juures on päevakohased kõned ja laulud. Kaasa võtta soe jook ja söök. Osavõtumaks

2 €. Lisateave: Reet Viira, saarekodukant@gmail.com, tel 55 17 502.