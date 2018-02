JUHTKIRI: Tegus kassisõber

Kuigi vabatahtlikke, kes oma nõu ja jõuga kogukonna ja ühiskonna hüvanguks panustavad, toimetab üksjagu, on paraku veel üsna levinud mõtteviis, et ennekõike tuleb hoolitseda iseenda ja oma heaolu eest.

Nii võib soomlanna Tuula Pennaneni plaan kassidele turvakodu rajada tunduda üllatav. Et miks tahab keegi oma rahaga midagi sellist teha – materiaalselt mõõdetavat tulu ei tõuse sellest ju kunagi, pigem sulab raha nagu kevadine lumi. On ju peremeheta kasse palju ning kastreerimata-steriliseerimata loomad sigivad jõudsasti.

Endise Audla kaupluse hoone ostnud naine on aga kindlaks nõuks võtnud Ida-Saaremaa peremeheta kassidele ulualust ja ninaesist pakkuda ning nad terveks ravida.

Kindlasti leidub neid, kes pole rahul Pennaneni otsusega aidata just kasse, aga mitte näiteks lapsi. Igal inimesel on aga õigus talitada oma rahaga oma äranägemise järgi. Ja mis saab kellelgi olla selle vastu, et peremeheta, näljas ja haigeid loomi hulguks ringi vähem. Ning keegi endistele hulgustele uued kodud otsiks. Oleks ju maailm siis jälle pisut parem paik.