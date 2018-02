Loomasõbrast pensionär rajab kassidele turvakodu

Ruhve külas Meremaa talus elav Tuula Pennanen on võtnud nõuks avada emalt päranduseks saadud raha eest Ida-Saaremaa kodututele kassidele omaette turvakodu nimega Nurrunurk.





Selleks ostis ta ära hiljuti suletud Audla kaupluse hoone ja just seal tahab ta kassidele turvakodu pakkuda. Pennanen teab, et maja vajab enne korralikku remonti, kui kassid sisse saab tuua, ent see teda ei heiduta. Juba ta ajabki remondiasju ja usub, et suve alguseks on turvakodu valmis.

“Remont tuleb ära teha, sest maja on väga halvas korras – katusest tuleb vesi läbi ja elektrisüsteem on äärmiselt vananenud,” kirjeldas ta. Veidi on ta remondi osas asja uurinud ja teab seega, et esmajoones tulebki katus ära vahetada. Siis saab teha kõik muud tööd. Vaja on sisse seada näiteks ka töötuba loomaarstile.

Ema pärandus



Kõike seda teeb Tuula Pennanen seejuures vähemalt esialgu oma raha eest. “See on minu unistus ja suur tahtmine teha head loomadele, kel kodu ei ole. Olen selline loomaarmastaja,” kinnitas 68-aastane optimistlik naine.

Tuula sõnul suri ta ema kolm aastat tagasi ja jättis talle kui oma ainsale lapsele päranduseks korraliku rahasumma. Sealt saati on Tuula mõelnud, et tahaks selle rahaga midagi head korda saata. “Ma tean, et lapsed ja vanad inimesed vajavad ka abi, aga ma olen rohkem loomainimene. Lisaks tean, mis situatsioonis on praegu Kuressaare lemmikloomade turvakodu,” kõneles Tuula. Et Kuressaares on pidev kassiuputus ja kodutuid loomi tuleb aina juurde, jõudis ta arusaamisele, et tema saaks ju aidata.

Tuula Pennaneni sõnul on temaga sel teemal rääkinud ka Saaremaa valla esindajad ja pakkunud toetusvõimalust, ent Tuula pole esialgu tahtnud pakutut vastu võtta. “Mul on see raha praegu olemas ja nii ma hakkangi remondiga pihta,” tähendas ta. Kunagi hiljem, kui turvakodu juba töötab, võib toetust vaja minna küll, möönis ta.

Poolsada kassi



Tuula sõnul on tema turvakodu mõeldud vaid kassidele. Muus osas hakkab see aga tegutsema umbes täpselt samamoodi nagu Kuressaares asuv turvakodu. Ta usub, et suudab tulevikus kodutute kasside probleemi leevendada küll.

Saaremaal elava ja eesti keelt rääkiva soomlase Tuula Pennaneni sõnul näeb ta oma piirkonnana Ida-Saaremaad.

Karvakerasid peaks seejuures tema turvakodusse mahtuma paras hulk. Karantiinituba hakkab mahutama kümmekond kassi korraga, terves majas oleks ruumi aga vähemalt poolesajale loomale.

Tuula loomaarmastusest on Saarte Hääl kirjutanud varemgi. Ta oma kodus on näiteks eeslid, lambad, kanad ja kassid, aga ka koer. Viimased neist on samuti pärit varjupaigast.

Eeslile, kes aga hea elu peal üleliia kosuma kippus, ei pidanud Tuula mõni aasta tagasi paljuks isegi treenerit otsida. Soovitud eratreeneri õnnelik loom tänu heale omanikule tookord ka sai ning nõnda õnnestus eesel taas vormi ajada.