Margus Kadarik valmistas mündi ja ausamba

Saaremaal elav kunstnik Margus Kadarik oli üks osaline Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul väljaantud hõbedase meenemündi loomisel, mida esitleti eile Narvas.

Hõbedast meenemündi on kujundanud Margus Kadarik koos Toomas Niklusega. Mündil on kujutatud Eesti sinimustvalget siluetti maakeral. Taevavõlvil on Kristjan Jaak Petersoni luuleread “Kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida”. Eesti Panga väljaantud mündi nimiväärtus on 10 eurot ja hind 40 eurot.

Kadarik ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et pidi mündi tegemisest peaaegu loobuma. Seda põhjusel, et oli samal ajal võitnud ka Pärnus püstitatava ja Eesti riigi loojatele pühendatud ausamba konkursi. Kadariku sõnul soovis ta oma elu vaat et tähtsaima tööga rahus tegeleda. Siiski võttis ta ette ka mündi valmistamise. Saaremaal valminud ausammas on tänaseks juba Pärnu Kuninga kooli ees püsti ja avatakse pidulikult homme. Ausamba avamisest teeb kell 17.05 otseülekande ka ERR.