Saaremaa vallavolikogu opositsiooni väited Tori jõesadama rahastuse ümber käivast seaduserikkumisest on ümber lükatud, sest PRIA eraldas sadama rajamiseks 56 000 eurot ja politsei keeldus asjas menetlust alustamast.



Vaidlused Tori sadama ümber said alguse sügisel, kui Saaremaa vallavolikogu hakkas arutama PRIA rahastusele lisaks 100 000-eurose omaosaluse eraldamist.

Volikogu opositsioon väitis, et rahaeraldus on raiskamine. Pealegi küsis Kuressaare linnavalitsus PRIA-st raha sadama rekonstrueerimiseks, kuid praegu pole seal mingeid sadamarajatisi. Ehk opositsiooni väitel oleks tegu sadama ehitusega nullist, milleks aga PRIA reeglite järgi raha ei peaks antama.

Mitme kuu vältel on Tori sadam olnud Saaremaa vallavolikogu debattide objekt number 1, tegelikult pea ainus, mille osas opositsioon on teinud vallavalitsusele sisulisi etteheiteid.

Vähe sellest, 23. jaanuaril esitati politsei- ja piirivalveametile avaldus, milles opositsiooni esindaja palus politseil uurida raha taotlemise asjaolude seaduslikkust. Kolm päeva hiljem teatas politsei menetluse mittealustamisest. Kuna puuduvad väärteo tunnused, ütles PPA pressiesindaja Olja Kivistik Saarte Häälele.

“Arvestades, et Tori sadamaga seonduv on päris palju kõneainet pakkunud, on teatud mõttes ehk isegi hea, et selline avaldus tehti, sest nüüd on selles küsimuses antud objektiivne hinnang,” ütles Saarte Häälele eile vallavanem Madis Kallas. Ta kinnitas, et vallavalitsuse tegevus peab kindlasti olema kehtivate seadustega kooskõlas ja sellest on ka lähtutud.

PRIA otsust tuli vallavalitsusel oodata 15. veebruarini, sest enne otsustamist oli veeteede ameti abiga vaja selgeks teha, kas Tori sadam on riiklikus sadamaregistris korrektselt vormistatud.

“Saime vastuse, et Tori jõesadama registrisse kandmine on korrektne ja ei esine aluseid Tori sadama kustutamiseks sadamate registrist. Seega, kuna sadam on registris registreeritud, siis ei ole ka PRIA-l alust jätta toetust määramata,” ütles PRIA teabeosakonna juhtivspetsialist Ene Tulp Saarte Häälele.

PRIA toetused saarlastele



Saarte Kalanduse kaudu eraldas PRIA eelmisel nädalal Saaremaa projektidele üle 123 000 euro. Tori sadama rahastus vallavalitsusele on suurim, järgnevad 22 840 eurot seadmete ja kaubik-külmiku ostuks OÜ-le Pähkla Vähi- ja Kalakasvatus ja 18 917 eurot Andres Kirsile puutöömasinate ostmiseks. 15 000 eurot saab Aavo Lonks traktori soetamiseks, 1995 eurot Reimo Saarkoppel paadihaagise ostmiseks, 5635 eurot Arvo Kullapere jalgrataste ja kiivrite rentimiseks Vilsandil ning Tambet Oll 3229 eurot saeraami ja haagise soetamiseks.

Allikas: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet