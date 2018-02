PILTUUDIS: Naerusuu ja Luce tegid oma EV100 vastuvõtu

Kuressaare kesklinnas asuv lasteaed Naerusuu ja samas majas tegutsev Luce erakool tähistasid Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eile piduliku vastuvõtuga.





Lasteaia ja kooli direktor Tiia Leppik ütles, et kõik oli täpselt nii, nagu ühel pidulikul vastuvõtul olema peab. Ei puudunud sealt kätlemine, suupisted ega kõne. “Meil on see tegelikult juba teist korda. Kui Eesti sai 95-aastaseks, tegime samamoodi vastuvõtu,” tähendas Leppik. “Kes siis veel neid tulevasi Eesti patrioote kasvatab, kui me ise lastele ei õpeta ega näita, et tegemist on tähtsa peoga, mida pidada.”

Vastuvõtul olid kohal lasteaia- ja koolilapsed, töötajad, lastehoid ja lasteaia vanaema Els Trei, kes oli kunagi samas majas direktor – ühtekokku 80–90 inimest. “Kogu meie pere oli koos,” kinnitas Leppik.

Pildil on Tiia Leppiku ja Naerusuu lasteaia ning Luce kooli pidaja esindaja Johannes Kajuga kätlemas Rosanna Ränk ja Kevin Sisask Sipsiku rühmast.

Lapsed tegid tutvust GPS-kunstiga



GPS-kunst kõlab veel nii mõnelegi võõralt, kuid nüüdseks on oskajad ka Kuressaare eralasteaia Naerusuu Pipi rühma koolieelikud.

Inspireerituna projektist “Eesti hümni sõnad kaardile” läbiti teisipäeval linnaruumis abiõpetaja Brita Pärteli juhendamisel 1,2 kilomeetrit. Jalutuskäik võeti ette, avastamaks digikunsti saladusi ja et teha 100-aastaseks saavale Eestile omanäoline kingitus. Kõndides joonistasid lapsed GPS-i kasutades virtuaalselt Kuressaare kaardile Eesti lipu. Trikoloor kanti kaardile ühtse meeskonnana – lugeda ja mõista tuli ettekirjutatud juhiseid ning tähelepanu pöörati turvalisele liiklemisele. Hiljem rühmatoas sai lipp endale tuttava sinimustvalge kuue.

Laste sõnul oli uuel viisil orienteerumine linnaruumis põnev ja lõbus.