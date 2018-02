Pöide pärgas tublimaid

Tornimäel kuulutati Pöide valla aasta tegijaks Aili Ansper, aasta teo eest pälvis aga tunnustuse OÜ Kingli Grupp.



Tornimäe rahvamajas, kus eile tähistati Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva, pärjati Pöide valla aasta tegijaks endine valla sotsiaalnõunik, praeguse osavalla sotsiaaltööspetsialist Aili Ansper.

“Aili asus Pöide vallas sotsiaalnõunikuna tööle juba 1994. aastal ning on viinud sotsiaaltöö osutamise väga kõrgele tasemele,” põhjendas Pöide osavallakogu esimees Õnne Sööt. “Õieti peaks ta saama aastate tegija tiitli, sest on suure südamega inimene, kes on alati nõrgemaid abistanud ning võitnud väga paljude inimeste armastuse ja usalduse.”

OÜ-d Kingli Grupp tunnustati aga kui Pöide valla aasta teo tegijat oma tootmisala korrastamise eest. Ettevõte on oma tootmist jõudsalt laiendanud, remontinud vanad ja rajanud uued tootmishooned. Korrastatud on platsid ja juurdepääsuteed, tootmisala on saanud valguslahenduse. “Kingli Grupp on püstitanud Pöide kandi viimaste aastate vaieldamatult suurima tootmiskompleksi,” nentis Õnne Sööt. “Tähtis on ka see, et enamik ettevõtte töötajaid on Ida-Saaremaa elanikud. Kingli Grupp on endise Pöide valla heaks väga palju ära teinud.”

Aasta tegijaks esitati viis kandidaati. Aasta teo tiitlile oli aga kaks nominenti.

Tiitli saajad valis oma esmaspäevasel koosolekul välja Pöide osavallakogu.

Eilses riigi sünnipäevaks valminud kontsertlavastuses “100 aastat Eestis” astusid publiku ette Tornimäe lasteaia, põhikooli ja rahvamaja ringid. Kõigile sünnipäevalistele oli kaetud pidulaud.

Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril kell 13 algab Tornimäe kirikus väike tänupalvus.