Saarlastele teenetemärke mitmel rindel

Lisaks presidendi antud riiklikele teenetemärkidele said medaleid ka päästjad ja riigikaitsega seotud inimesed.

Narvas andis president Kersti Kaljulaid eile üle riiklikud teenetemärgid. Tunnustuse pälvis ka politseinik Meelis Juhandi, kellel anti Kotkaristi hõberist.

“Prefektilt uudist kuuldes küsisin ma kõigepealt temalt, mis risti ma saan. See oli meeldiv üllatus, kuid ka kerge šokk. Minuni jõudnud hilisem emotsioon oli ehe ja lahe!” ütles Juhandi.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar nentis, et Meelis väärib seda tunnustust igas mõttes. “Ta on oma pika karjääri jooksul inimeste aitamisele ja õpetamisele südamega pühendunud, mida on märgatud ka varemalt nii organisatsioonisiseselt kui ka -väliselt,” lisas Antsaar.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvisid ettevõtja Ülo Kivine, Muhu vallavanem Raido Liitmäe ja põllumees Tõnu Post. Valgetähe V klassi teenetemärgi sai Abruka saarevaht Rein Lember. Eesti Punase Risti III klassi teenetemärgi pälvis onkoloog Ojar Eerik.

Vabariigi aastapäevaga seoses jagatakse tunnustusi ka muudel elualadel. Kaitseministeerium tänas riigikaitsega seotud inimesi. Riigikaitseõpetaja Taavi Tuisk sai ministeeriumi kuldse rinnamärgi. Saarlane Tanel Sepp pälvis ministeeriumi III klassi teeneteristi silmapaistva panuse eest Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisse ja küberõppuse EU CYBRID 2017 eestvedamisse.

Tunnustusi jagas ka päästeamet. Päästeameti teenetemedali hõbedaste tammelehtedega sai ka Lääne päästekeskuse Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.