Kuressaare haigla kinnitusel ei ole ämmaemanda planeeritud kodusünnitust Saare maakonnas kunagi olnud.

“Seda, et mõni naine on pidanud kodus või kiir­abiautos sünnitama, on aastatega ikka ette tulnud,” tõdes haigla ravijuht Marje Nelis. “Kõik on aga hästi läinud.”

Terviseameti järelepärimisele kõrvalekalletega kodusünnituse patsientide kohta vastas SA Kuressaare Haigla, et selliseid patsiente haiglasse jõudnud ei ole.