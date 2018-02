Ühiskudujad kingivad beebidele sokke ja mütse

Olgugi et tänavu on tähelepanu suuremas osas Eesti Vabariigi sünnipäeval, võivad kingituse saamise rõõmu nautida ka kõige nooremad saarlased, kes tänu usinatele käsitöötegijatele saavad haiglast koju minnes kaasa kingituse.





Saarte Hääl kirjutas möödunud aasta märtsis, et ühiskudumisprojekti raames kutsutakse inimesi üles kuduma vastsündinutele Eesti Vabariigi sünnipäeva-aastaks mütse ja sokke, millega beebid saaksid haiglast koju minna.

Idee sai alguse Facebooki käsitöörühmast, saarlaste esindaja on Kaidi Pirma, kelle sõnul on 2018. aastal eesmärgiks koguda 250 komplekti sokke-mütse. Eelmise aasta lõpus anti haiglale üle 82 pakikest, praeguseks on koos 150 komplekti väikestele saarlastele mõeldud kudumeid.

On neid, kes on teinud mitu komplekti, aga kudujate seas on näiteks ka Kuressaare gümnaasiumi põhikooliosa tüdrukud, kes valmistasid pisikesi mütsikesi käsitöötunnis. Ajamajas asuv pood Tuuleluud korraldas aga ühiskudumise, mille käigus valmisid peened väikesed sokid, kindad ja mütsid. Sama pood võtab vastu ka kõiki beebidele mõeldud kudumeid, et need hiljem ühesugustesse kotikestesse pakkida ja Kuressaare haigla sünnitusosakonda toimetada.

Kuigi esialgu oli eesmärk kinkida lastele Eesti lipu värvides kudumeid, on töö käigus sekka sattunud ka mitte-isamaalisi värvitoone. “Isegi kui värvid ei ole sinine, must või valge, siis võib lisada lihtsalt mõne isamaalise elemendi ja rahvusvärvides detaili, olgu selleks siis lill, pael või mis iganes meelepärast. Võib ka heegeldada ja õmmelda, suvebeebidele oleksid puuvillased õmmeldud mütsid väga vahva kingitus,” rääkis Kaidi Pirma.

150 komplekti kokkusaamises on suur roll Orissaare naiskodukaitsjal Anneli Pitkal, kes kudus valmis 100 sokikest ehk siis 50 sokipaari. “Ma ei teadnud üldse, et selline projekt käib, ning kuulsin sellest alles siis, kui 40 paari juba valmis oli. Ütlesin siis, et minu tehtud asjade arvu võib selle projekti raamesse sisse arvestada,” rääkis Pitk, kes tegelikult hakkas beebidele kuduma naiskodukaitse liinis. “Hakkasin neid väikseid sokke tegema sõdurpoiste kampaania lõpu poole. Mõtlesin lihtsalt, mida kinkida Eesti Vabariigile, ja see oli kõige jõukohasem ettevõtmine ning teadsin, et see on midagi, mida ma oskan,” lausus ta. Tänaseks on kõik Anneli Pitka tehtud beebisokid saanud külge väikese sildi luuletusega ja pakendatud ilusasse karpi ning ootavad pidulikku üleandmist haigla sünnitusosakonnale.

Et käsitöölisi edasi motiveerida Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal beebide kaudu oma panust andma, saab Tuuleluua poest koodi alusel sobivat soodushinnaga lõnga. Kood saadetakse www.teemekoos.eu lehel registreeritutele meiliaadressile. Lisainfot saab küsida Kaidi Pirmalt meiliaadressil kaidi.pirma@gmail.com. Sokke ja mütse võib kingituseks meisterdada veel terve selle aasta.