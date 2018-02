Eesti Minut ootab saarlaste pilte

Pressifotograafide liit ja EV100 ootavad ka saarlasi osalema üleriigilises pildistamisaktsioonis. Sarnane üritus toimus ka viis aastat tagasi.



Eesti Minuti käigus kutsutakse eestimaalasi pildistama ümbritsevaid inimesi, meeleolusid, objekte või loodust. Fotod tuleb teha ühe minuti sees. Pildistamise aeg algab 24. veebruaril kell 13.00 ja lõppeb 13.01.

Saadetud fotodest luuakse Eesti suurima piltide ja autorite arvuga näitus. Pildid edastatakse Eesti Rahva Muuseumile ja näha saab neid veebikeskkonnas eestiminut.ee.

Korraldajad paluvad osalejatel ennast registreerida keskkonnas eestiminut.ee, kuhu saab hiljem pildi üles laadida. Need, kes saadavad foto telefoniga, saavad endale tõmmata äpi “Eesti Minut” ja selle kaudu mugavalt osaleda. Kindlasti on vajalik pildi kirjeldus ja asukoha määratlus, et tulevastel ajaloouurijatel oleks teada, kus ja kes on foto teinud. Igal osalejal palutakse saata üks foto. Fotode saatmiseks on aega kuni 10. märtsini.