EV100 nutimäng kutsub Eestimaad avastama

Mobiilirakenduse Navicup loonud Saaremaa ettevõttel Elitec valmis EV100 nutimäng, mis aitab Eestimaad (taas)avastada.



Eliteci juhi Asko Berensi sõnul on koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) loodud tasuta reisimängu eesmärk (taas)avastada põnevaid kohti Eestimaal ning saada üht-teist põnevat teada nii nende paikade endi kui ka Eesti ajaloo, looduse, inimeste ja kultuuri kohta. Teave on pärit EAS-i Visit Estonia andmebaasist. Mängu alavõistlused on: loodus, matkarajad, monumendid, ajaloolised ehitised ja tuletornid.

“Mängimiseks üksnes nutiseadme kasutamisest ei piisa – punkti kirja saamiseks tuleb kaardil märgitud kohta päriselt kohale minna,” ütles Berens kui üks mängu loojaist, lisades, et neid paiku, kus punkte koguda, on Eestis kokku üle tuhande.

Neil, kel mängu vastu huvi, tuleb esmalt alla laadida mobiilirakendus Navicup, vaadata, et nutiseadmel oleks GPS sisse lülitatud, ja EV100 nutimängu siseneda. Kui mängija jõuab kaardil märgitud kohale piisavalt lähedale, avaneb tema nutiseadme ekraanil infotahvel, kust leiab ka küsimuse, millele vastata, et võistluses punkt kirja saada. Küsimus ei pruugi olla sugugi seotud asukohaga, mida parasjagu tutvustatakse. Nii näiteks tuli Kuressaare pritsumaja kohta punkti saamiseks teada – või internetist otsida –, mis oli Marju Läniku 2002. aastal ilmunud plaadi pealkiri.

Õige vastuse korral värvub algselt sinine punkt kaardil roheliseks.

On kohti, kus tuleb teha temaatilisi fotosid. “Nii tekib meil üle-eestiline suur kaart, kus saab tutvuda kõigi fotodega, mis inimesed üle Eesti teinud on,” rääkis Berens.

Need, keda innustab võistlusmoment ja kes soovivad teada oma kohta edetabelis, leiavad vastava info Navicupi veebilehelt.

“Pigem aga on mäng mõeldud ikka mõnusaks vahelduseks ja vaba aja veetmiseks, et kutsuda inimesi rohkem telekate eest välja reaalsesse loodusse kodumaaga tutvuma,” lausus Berens. “Tehke ka saabuvatel pühadel väike väljasõit või jalutuskäik koduümbrusse ning muutke mängu abil oma pere päev põnevamaks, lõbusamaks ja kasulikumaks.”

Need, kes veebruari lõpuks on end mängu registreerinud ja vähemalt ühe punkti saanud, osalevad loosimises, mille auhinnaks on kaks ööd kahele Saaremaa spaahotellides.

Iga kuu lõpus tehakse vahefiniš ja iga alavõistluse võitja saab kingiks väikese meene.

Eile kella kolmeks päeval oli registreerunuid – nii eraisikuid, firmasid kui ka seltskondi – kokku 132. Kõige tublim mängija oli ära käinud juba 230 kohas. EV100 nutimängu saab mängida vähemalt suve lõpuni.

Berens ei teinud saladust, et äpiga on kavas laieneda Eesti piiridest kaugemalegi – et ka teised huvilised väljaspool Eestit saaksid taolisi põnevaid üritusi luua.