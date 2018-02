JUHTKIRI: Elagu Eesti!

Meist igaühel on oma Eesti. Missugune see riik on – sõltub, kelle pilgu läbi vaadata.

Selge see, et eduka ärimehe Eesti on sootuks midagi muud, kui mitut last kasvatava üksikema Eesti. Ning viletsa tervise tõttu hooldekodus elava üksiku inimese Eesti on hoopis erinev tema eakaaslase omast, keda ümbritsevad armastavad lähedased.

Õnneks on meil siiski nii palju seda, millega rahul olla ja mille üle rõõmu tunda. Vabadus öelda, teha, minna ja tulla. Selle vabaduse eelduseks on aga vaba riik. Igapäevamuredega maadeldes ja argiaskelduste oravarattas tormates on seda kerge unustada.

Õnneks leidub palju ka neid, kes leiavad: et Eestis oleks elu parem, ei piisa kritiseerimisest ja virisemisest. Igaüks saab oma kogukonna, ühiskonna hüvanguks midagi teha. Osaleda talgutel. Tegutseda priitahtliku pritsumehena või korraldada külapidu. Aidata tulekahju ohvritel oma kodu taas üles ehitada. Loovutada verd. Teha annetus vähiravifondi. Lüüa kaasa toidupanga töös. Teha sel moel kingitus – oma kogukonnale, oma riigile.

Palju õnne, Eesti!