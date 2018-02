Kihelkonna tunnustab paljusid

Vabariigi aastapäeval tunnustatakse Kihelkonnal tänukirjaga 23 inimest. Teenuskeskuse juhi Evelin Aida sõnul on seda rohkem kui tavaliselt, kuid tegemist on ju ka riigi 100. sünnipäevaga.



Seekord saavad tänukirja Karl Teär, Raimu Aardam, Tormis Lepik, Silja Vällo, Laine Murd, Sirje Rõuk, Leili Poobus, Rene Reinsoo, Ave Väli, Raja Gumanenko, Kai Kallas, Aili Sõber, Viive Heinlaid, Ingrid Uustal, Tamara Samarokova, Jana Toost, Tõnis Tasane, Heino Salumaa, Adele Sepp, Tiina Ojala, Rein Sepp, Tõnis Tasane ja Vilsandi külaselts. Lisaks õnnitletakse 12 last, kes eelmisel aastal toonasesse Kihelkonna valda sündinud.