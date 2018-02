Seitse aastat tagasi Nasval õunamahlatehase käivitanud Riho Kadastik müüs tehasehoone maha ja laseb nüüd oma õuntest mahla valmistada teenustööna.





“Mõttekam on võtta teenust, kui hoida inimest palgal,” ütles OÜ Kadastiku Õunaaed omanik Riho Kadastik, kes müüs tehasehoone beebitoitu valmistavale ettevõttele Saaregurmee OÜ. Teenustöö ostab Kadastik sisse Kuressaares tegutsevalt mahlatootjalt Kristina Õunalt. Oma aia õuntest tehtud mahla villib Kadastik nüüd ainult kolmeliitristesse karpidesse, klaastaarat ta enam ei kasuta.

Kuna Riho Kadastik sai omal ajal LEADER-meetmest tehase rajamiseks umbes 200 000 eurot toetust, on Saarte koostöökogu tegevjuht Terje Aus väljendanud lootusrikkalt alustanud ettevõtmise lõpetamise pärast pettumust. Riho Kadastik märkis aga, et ajad ja olud muutuvad ning mõistlik on muutustele reageerida. “Kui ei tasu teha, siis ei ole ka mõtet teha.”

2014. aastal Saaremaa aasta põllumeheks valitud Riho Kadastiku maakonna suurim õunaaed tegutseb aga plaanipäraselt edasi, kevadel saab mulda 3500 uut noort puud. Möödunud aastal jäi õunasaak küll kehvapoolseks, seetõttu Saaremaa kaubandusvõrgus tema õunu eriti näha polnud. Kadastiku õunamahla ostavad aga lasteaiad ja koolid, Rae pood ja Tallinna Selverid.

Talvisel ajal lükkab Riho Kadastik vastavalt vallaga sõlmitud lepingule Salme kergliiklusteel lund kuni Mändjalani välja. Selleks kasutab ta väikest traktorit ja spetsiaalset sahka.

Kuigi Riho Kadastiku nimi figureerib ka Nasva kalandusühistu juhatuse liikmete ringis, pole mees oma sõnul selle ettevõtmisega tegelikult seotud. Ühistu plaanib rajada räime fileerimistsehhi ja soovis Kadastikult selleks üht hoonet, kuid plaanidest pole vähemalt seni asja saanud. “Olen palunud end sealt välja arvata,” lausus Kadastik.

Riho Kadastiku sõnul on tal uusi äriideid, kuid nendest pole veel õige aeg rääkida.