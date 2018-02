President Rüütel oma lapsepõlvest: Riigi aastapäev oli tähtis

“Lapsepõlvest on mul hästi meeles, kuidas meie kandis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistati, sellest on jäänud väga ilusad mälestused,” rääkis Saarte Häälele oma lapsepõlvest Eesti Vabariigis president Arnold Rüütel.



Olin tollal koolilaps, õppisin Audla algkoolis. Võtsin pidustustest alati osa, sest mängisime mõlemad õega kooli keelpilliorkestris ning meid kutsuti üritustele esinema.

Külakogukonna elu oli tollal väga aktiivne, omavahel suheldi palju ning pidupäevade puhul külastati naabreid, käidi perest peresse ja õnnitleti üksteist. Nii ka vabariigi aastapäeval.

Loomulikult toimusid riigi sünnipäeva tähistamiseks pidulikud üritused ka valla tasandil, kus osalesid Kaitseliit ja naiskodukaitse, toimusid rivistused.

Kodus istusime vabariigi aastapäeval ühise laua taha – kas tulid naabrid meile külla või läksime meie naabrite juurde. Lauad olid kaetud söögiga, mille pereemad ise pere tagavaradest valmistanud olid. Lisaks igapäevastele toitudele pakuti pidupäeva puhul ka selliseid roogasid, millega perenaised olid rohkem vaeva näinud.

Lapsepõlv Eesti vabariigis on mul meeles helge ajana.

Kui president Konstantin Päts 1930-ndate lõpus Saaremaad külastas, käisime meie, koolilapsed, teda tervitamas. Igaüks viis oma koduaiast lilleõiekese ja puistas tee peale, kus president mõnikümmend meetrit enne Laimjala valla keskusesse jõudmist oma auto peatas. Vallamaja oli sadakond meetrit teest kõrval, aga valla juhtkond võttis presidendi maanteel vastu. Meie, lapsed, olime rivis selle vastuvõtmise juures. Selliseid eredalt mällu sööbinud ilusaid hetki on mul lapsepõlvest meeles omajagu.

Kurvad ja rasked on mälestused sellest ajast, kui oma iseseisvuse kaotasime ning Nõukogude armee Saaremaale sisse tuli. Kuna meie kodu asus Kuressaare–Kuivastu maantee vana osa lähedal, sain ma oma silmaga näha, kuidas sõjavägi pea kogu öö mööda teed edasi liikus. Samuti on meeles lahingud, mis meie küla pärast toimusid – kuidas küla käis kolm korda käest kätte ning inimesed olid külast lähedal asunud metsatalusse evakueeritud.

Olen õnnelik, et Eesti on üle veerand sajandi olnud vaba riik.

Milline Eesti Vabariigi aastapäevade tähistamistest on mu elu meeldejäävaim, ma välja tuua ei oskaks. Kõik need sündmused on olnud pidulikud ja kaunid – neist midagi eraldi esile tõsta on väga raske.

Tänavu, Eesti Vabariigi sajandal sünnipäeval võtame abikaasaga osa riiklikest pidupäevaüritustest nii Tallinnas kui ka Tartus Eesti Rahva Muuseumi uues peahoones, kus toimub presidendi vastuvõtt ja pidulik kontsert. Saaremaa valla vastuvõtule me paraku ei jõua. Soovin aga kogu saare rahvale palju õnne ja tervist!