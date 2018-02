Ruhnlased sõidavad esimest korda laulupeole

Pärast kohtumist 2019. aasta laulu- ja tantsupeo juhtidega registreeriti esimest korda ajaloos laulupeole Ruhnu koor.



“Laulu- ja tantsupeo korraldajad olid meie ideest väga vaimustatud ja ütlesid, et igal juhul leitakse mingi kompromiss,” rääkis Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. “Me võime ju neid laule õppida, aga siis juhtub olema mingi ettelaulmise aeg ja just sel päeval laev tormi tõttu ei sõida. Nad lubasid meile saata aeg-ajalt mentoreid, kes meid kuulavad ja juhiseid annavad. Ära on vaja õppida 15 laulu.”

Vallavanem Urvet lisas, et mida rohkem lauljaid, seda parem ja igal juhul peavad kõik soovijad laulupeole saama. “Laseme selle riigi juubeli mööda ning siis hakkame olukorda kaardistama ja uurime, kes tahavad meiega ühineda,” lausus ta. “Eks see ju pingutust nõua, sest meie need järjepidevad tegevused ei kipu vilja kandma ja see plaan ei tohi mingil juhul enne laulupidu ära vajuda. Püüame kaasata ka mandriruhnlasi ja seal õppivaid noori, kes viisi peavad.”

Jaan Urveti sõnul ollakse väga optimistlikud ja isegi üks lätlasest Ruhnu fänn, kes saart Lätis pidevalt reklaamib, on avaldanud soovi kaasa lüüa. “Kui ta noodid saab, siis lubas ta eestikeelsed laulud ilusti ära õppida,” märkis Urvet. “Eks me juhendamise osas loodame oma kooli muusikaõpetaja Kristi Mürgi peale, kuigi mingeid kokkuleppeid selles osas veel sõlminud ei ole. Igal juhul paneme oma lipu rongkäigus ilusti lehvima.”