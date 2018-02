Saarlased valisid sajandi saarlaseks Ivo Linna (ERRi VIDEO)

Saarte Hääle korraldatud 100 silmapaistva saarlase konkursil paigutas iga kolmas hääletanud saarlane tabelis esikohale armastatud laulja Ivo Linna.





Ivo Linna on end eestlaste ja saarlaste südamesse laulnud Apelsini ja Rock Hotelli solistina, võlunud rahvast Eurovisioonil ja pannud nutma isamaaliste lauludega. Vahetu ja vaba suhtlejana on ta võetud omaks. “Ma ei hakka keerutama sellist juttu, et see on mulle suur üllatus ja mis te nüüd,” ütleb Ivo Linna. “Sisimas arvan seda, et olen teinud kõik selleks, et Saaremaad ja saarlasi kiita ning esile tõsta ja olen laulnud palju Saaremaa laule. See on olnud orgaaniliselt minu jaoks tähtis. Kui seda on hinnatud, siis võtan mütsi peast ja kummardun maani.”

Samas leiab Ivo Linna, et sellega pole tema elutöö kindlasti veel tehtud. “Ma olen ju alles noor mees ja siin annab ju veel rügada küll ja küll. Järgmise suure juubeli puhul pange minu nimi kindlasti kirja,” lausub ta.

Ivo Linna sõnul on saarlased Eesti ja maailma mastaabis nii kummaline, kui see ka ei tundu, paistnud silma rohkem humanitaaraladel. Kunst, kirjandus ja muusika tunduvad olevat saarel sündinud inimestele loodud.

“Kõik on meil teistmoodi ja siin polegi midagi rääkida,” leiab Ivo Linna. “Siin on eriline fluidum ja eriline keskkond. See kõlab võib-olla ülbelt ja uhkelt, aga meie saarlased oleme kuidagi erilised inimesed.”

Ivo Linna hinnangul oli konkurents sajandi saja saarlase valikul tihe ja isegi tuhat nime oleks kerge kokku panna, sest Saaremaal ja Muhus on nii kuramuse palju häid töörügajaid olnud. Ise tõstab ta esile saarlase, kes on ajaloolises perspektiivis palju teinud ja siin toob ta välja keelemees Johannes Aaviku. “Ja muidugi tuleb ära märkida kõik need meie kuulsad kirjanikud,” lisab ta.

Eesti arenguga on Ivo Linna väga rahul, sest meil läheb üha paremini ja me oleme vabad. Saame oma väärikat tähtpäeva julgelt tähistada ja ei ole seda, et saadakse kusagil Kuperjanovi haual kokku või lehvitatakse taskusse peidetud väikest sinimustvalget lippu. “See on õnn, et oleme vabad,” rõõmustab ta.

Ka Saaremaal on Ivo Linna sõnul hästi läinud. “Tuleb vaid mõnikord vaadata, et saaks seda hoogu isegi pisut pidurdada,” toonitab ta, lisades, et see käib ka terve Eesti kohta.

“Selle asemel, et mingeid asju tegema hakata, võiks võtta rahulikumalt. Me oleme saarel nii eripärased, et meid üleilmastada ei ole vaja. Seda tuleb vaadata, et kui ikka rahakott või kullahunnikud silme ees terendavad, et siis mõistus ära ei kaoks. Kõike ei ole võimalik müüa ja osta.”

Vaata täismahus tabelit juba homme!

ERRi videouudist 100 saarlase konkursist vaata aga SIIT!