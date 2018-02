EV100: sada silmapaistvat saarlast

100 silmapaistvat saarlast – lugejate valik



Saja silmapaistva saarlase valimistele olid kõik kandidaadid esitatud Saarte Hääle lugejate endi poolt ja kokku peeti tunnustamise vääriliseks 386 inimest.

Lõplikusse valikusse kanti kõik need isikud, keda oli esitatud vähemalt kolmel korral. Et vältida n-ö hääletuses kampaaniate korraldamist, sai ühelt IP-aadressilt hääletada vaid üks kord. Kuna toimetus lisas aga nimekirja kõik, keda oli esitatud vähemalt kolmel korral, siis leiame nimekirjast ka inimesi, kes tegelikult võib-olla saarlased ei olegi.

Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siineri sõnul ei pretendeeri me selle nimekirjaga absoluutsele tõele. “Kindlasti on igal inimesel oma sada silmapaistvat saarlast ja kindlasti on paljud silmapaistvad saarlased sellest nimekirjast ka välja jäänud, mis ei muuda neid sugugi vähem olulisteks,” kinnitas Siiner. “Lihtsalt rahvas hääletas sedakorda nii.”

Kokku osales valiku tegemisel 1921 hääletajat, kes andsid 13 828 häält. Viimased 90 inimest on esitatud tähestikulises järjekorras. Aitäh kõigile kandidaatide esitajatele ja oma valiku teinutele!

TOP 10

1. Ivo Linna



2. Ott Tänak

Teen alati nii hästi, kui suudan



Kui Ott Tänak on maailmas üks kiiremaid rallisõitjaid, kes on valitud 2017. aastal Eesti parimaks meessportlaseks ja toob raja äärde tuhandeid fänne, siis on kindel, et saarlased hindavad oma mehe tegemisi kõrgelt.

“Tegelikult ma ei ole kahjuks üldsegi kursis, mille alusel ja kelle seast selline valik tehti,” ütleb Ott Tänak. “Tore on saada tunnustatud ja tänan inimesi, kes selle valiku tegid, aga teen alati oma asja nii hästi, kui suudan. Nähtavasti on autosport hetkel palju pildis ja küllap seepärast ka selline tulemus.” Tänaku sõnul on ta ise vaid 30-aastane ja seega ei oska ta saja-aastases Eesti Vabariigis saarlaste tegusid hinnata, aga ilmselgelt on Saaremaa praegu ilusti esindatud ja ta usub, et meil läheb hästi. “Saja aasta tuntuimat ei oska ma kohe pakkuda,” sõnab Ott.

Seekord tähistab Ott Tänak koos abikaasaga riigi suurt juubelisünnipäeva presidendi vastuvõtul Tartus. “Tavaliselt olen sellel ajal ametis oma tööga ja ei ole õnnestunud väga tähistada,” märgib ralliäss.

Alver Kivi

3. Albert Uustulnd

4. Heli Lääts

5. Arnold Rüütel

Poliitikud on olnud tublid

Arnold Rüütlit teatakse eeskätt Eesti Vabariigi presidendina ja poliitikuna, kuid tal on kordaminekuid ka põllumajandusjuhi ja teadlasena.

Saarlaste sellisel tasemel tunnustust peab Arnold Rüütel meeldivaks, sest rahva poolehoidu ei ole lihtne välja teenida. “Ega ma ei oska öelda, millise konkreetse teo eest mind on ära märgitud, aga eks ma olen päris tõsiselt osa võtnud Eesti iseseisvuse taastamisest,” märgib ta. “Alustades iseseisvusdeklaratsiooni tegemisest on neid momente ja sündmusi olnud palju, kus on saanud osaleda.”

Arnold Rüütli sõnul on Eesti viimase veerandsaja aastaga teinud ühiskonna arengus suure sammu edasi. “Kui olin president, oli sündimus kõige suurem ja jõudsime oma unistuste piirini,” tõdeb ta, lisades, et ka majanduslikult suudeti kogu Eestis taastada normaalne olukord, sest see ei koondunud siis ainult paari-kolme keskusesse.

Arnold Rüütli hinnangul on läbi sajandi olnud toimekaid saarlasi, keda esile tõsta, palju, ja eriti tublid olid maavanemad, kes on suutnud saare rahvast ühendada.

Samas annab Arnold Rüütel positiivse hinnangu ka praegustele Saaremaa valla juhtidele. “Kui me räägime Eestis tehtud omavalitsuste reformist, siis Saaremaal on asi hästi läbi mõeldud,” lausub ta. “Saartel on kogukonnatöö juba ajalooliselt olnud väga heade traditsioonidega, kohaliku rahva huve suudetakse hoida ja vajadusel ka riigiorganites kaitsta. Ka ühiskondlikud üritused liidavad rahvast ühise eesmärgi nimel.”

Alver Kivi

6. Vjatšeslav Leedo

Elujõulisus ja töökus on meile edu toonud



Ärimees Vjatšeslav Leedo on oma tegemistega leidnud endale saarlaste hulgas toetajaid, aga ka vastalisi. Enim tuntakse teda siiski kui heal tasemel parvlaevaliikluse korraldajat ja mitmete Saaremaale oluliste ettevõtete omanikku.

“Suhtun enda esikümnesse jõudmisse rahulikult, sest kes mind tunneb, see tunneb mind ja ega mul ole ju mingisuguseid saavutusi. Aga minu jaoks on see natuke siiski üllatus, sest tegusaid inimesi on Saaremaal hirmus palju,” tunnistab Vjatšeslav Leedo, kelle sõnul on sellise küsitlusega nii, et inimesed mäletavad ju ikka rohkem neid, kes on nende kaasaegsed.

“Eluaeg on saarlased natuke röövlid olnud, aga alati ka töökad ja teistest erinenud. Meil on ajaloos olnud muidugi ka negatiivseid kangelasi, aga tehtud on ka väga palju positiivseid asju. Saarlased on erinevates valdkondades ikka tugevad tegijad olnud. Meil on arste, meil on kirjanikke, võtame siin kasvõi Albert Uustulndi või Aadu Hindi. Ott Tänak on kuulsuse poolest kindlasti tuntuim saarlane, kui lähtume pealtvaatajate arvust,” räägib Leedo.

Ühe parema näitena saarlaste tuntusest toob Vjatšeslav Leedo endise ringrajasõitja ja Nõukogude Liidus suuri tegusid teinud Villi Lepiku. “Üle suure Nõukogude Liidu teadsid teda praktiliselt kõik,” märgib ta. “Sain hiljuti Moskvas ühe inimesega kokku ja ta hakkas küsima, et kuidas need ringrajasõitjad seal elavad ja esile tõstis ta just Villi Lepiku. Pidin selili kukkuma, et nii suures riigis mäletatakse veel sellise väikese koha, nagu Saaremaa, kanget meest.”

Vjatšeslav Leedo hinnangul on viimasel ajal olnud elu üle liiga palju kurtmist, et Saaremaa jookseb inimestest tühjaks. “Aga eluaeg on käidud mandril kraavi kaevamas ja merd sõitmas ning mehed on võõrsil leiba teenimas olnud,” tõdeb ta. “Saarlased on olnud aktiivsed ja ilmselt on see sellest veresegunemisest ka, sest me oleme läbi sajandite olnud igasuguste viikingite ja mereröövlite ristteel. Elujõulisus ja töökus on meie edu alus. Saarlaste hulgast on tulnud ju palju valitsuse liikmeid, meie inimesed on juhtinud piirivalvet, politseid, kaitseväge ja on isegi olnud saarlasest president.”

Alver Kivi

7. Juhan Smuul

8. Debora Vaarandi

9. Vigala Sass

10. Aadu Hint

Aare Laine

Ain Anger

Aira Kaal

Aleksander Paldrok

Aleksander Sannik

Alver Sagur

Anti Toplaan

Ants Haavel

Artur Toom

August Mälk

Bruno Pao

Eerik Haamer

Endel Püüa

Endla Tegova

Enn Meri

Enn Rettau

Erki Evestus

Evi Männik

Genadi Noa

Gustav Ränk

Hannes Haavel

Hannes Hanso

Hendrik Krumm

Henno Käo

Ilmar Raag

Indrek Saar

Ivar Vipp

Jaan Lember

Jaan Tammsalu

Jaan Tätte

Jaanus Tamkivi

Jaen Teär

Johannes Aavik

Juhan Peegel

Jüri Tuulik

Kaido Kirst

Kaie Rõõm-Laanet

Kalle Laanet

Keith Pupart

Kusti Kokk

Lauri Leesi

Lauri Rannama

Leopold Vakrõõm

Louis Kahn

Ludmilla Toon

Madis Kallas

Maie Haavel

Marek Niit

Margus Muld

Maria Faust

Martin Körber

Mati Kaal

Meelis Juhandi

Milvi Viss

Oskar Kallas

Ott Aardam

Paul Saagpakk

Peeter Süda

Piret Puppart

Piret Rauk

Prits Liblik

Rene Reinsoo

Riho Räim

Riida Kask

Rita Ilves

Rita Loel

Sõnajalad

Sten Tamkivi

Sulev Nõmmik

Tene Laul

Terje Nepper

Tiidrek Nurme

Tõnis Kipper

Tõnu Grepp

Tõnu Post

Tõnu Vaher

Toomas Paul

Ülo Arge

Ülo Roos

Ülo Tuulik

Ülo Vooglaid

Urve Tiidus

Urve Vakker

Vello Õunpuu

Venno Laul

Viktor Kingissepp

Viljar Aro

Villem Grünthal-Ridala

Villi Lepik

Villu Veski