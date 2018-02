Kuidas mahub lehma sisse 19 000 kilo piima?

Saarte Hääles stardib uus rubriik, kus otsime saarlaste abiga vastuseid lihtsatele küsimustele elust enesest. Kõljala POÜ juhi Tõnu Posti abiga üritasime selgusele jõuda, kuidas sünnib lüpsirekord ja kui palju piima lehm endasse mahutada suudab.



Lüpsirekordid sünnivad Tõnu Posti sõnul ainult juhul, kui looma jaoks on absoluutselt kõik hästi.

“Loom peab olema sünnist saati hästi hooldatud,” rõhutab Post. Vasikas ei tohiks seejuures olla mingeid tõsiseid haigusi põdenud, sest ainult nii kasvab tast terve ja tugev lehm.

Lisaks on piimarekordite juures tähtis sööda kvaliteet. “Loom peab saama väga head sööta,“ kinnitab Tõnu Post. “Söötmine algab põllu pealt ehk peame garanteerima, et põllul kasvaksid head kultuurtaimed, meil tuleb need optimaalsel ajal ära koristada ja loomale väga hea sööt teha, siis hakkavad ka rekordid tulema.”

50 lehma TIPP 500 hulgas



Praegu on Kõljalas rekordlehma aastatoodang ehk 305 päeva lüpsitulemus 19 052 kg piima. “Meil on Eesti parima viiesaja lehma seas umbes 50 lehma, need on lehmad, kes lüpsavad kõik üle 15 000 kg piima aastas. Ses mõttes on meil hea kari,” rõõmustab Post…

