Rootsi eksperdid: NATO ei suuda Baltimaid Venemaa eest kaitsta

Praegu ei ole NATO võimeline kaitsma oma Balti riikidest liikmeid juhul kui Venemaa peaks neid ründama. Venemaa sõjalised jõud ületavad lääneriikide omi nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi poolest, on öeldud Rootsi kaitseuuringute instituudi (FOI) hiljuti avaldatud uurimuses.





Uurimus “Lääne sõjaline potentsiaal: olukorra analüüs Põhja-Euroopas 2017. aastal” annab detailse ülevaate sõjalis-strateegilisest olukorrast Läänemere piirkonnas ja riikides, mis on Rootsi vahetud naabrid.

Stockholmi üks juhtivaid päevalehti Dagens Nyheter kirjutab, et Rootsi kaitseuuringute instituut avaldab regulaarselt ülevaateid Venemaa sõjalisest potentsiaalist. Seekord võeti aga üle pika aja taas vaatluse alla küsimus, milline on olukord lääneriikides.

“Venemaa kujutab endast suurt sõjalist ohtu lääneriikide julgeolekule Euroopas. See on ilmselge, kui võtta arvesse Venemaa suurriiklikke ambitsioone, Vene armee ümberrelvastamist ja Moskva agressiivset käitumist oma naabermaade suhtes viimastel aastatel,” on öeldud uurimuses.

Venelaste ilmselge üleolek



Viimasel ajal on Venemaa oma relvastust olulisel määral kasvatanud ja tõstnud selle kvaliteeti. Juba läinud aasta suvel teatas FOI, et praegu võib Venemaa arendada edukat sõjalist tegevust üheaegselt mitmel suunal. Sealjuures saaks Moskva igasse löögisuunda paisata kuni 100 000 sõjaväelast…

