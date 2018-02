Vabariigiga üheealine Ants soovib maailmale rahu

Saja aasta eest, küünlakuu neljandal päeval sündis Tareste külas Jaani talus paljulapselisse perre neljas poisslaps, kes sai nimeks Andrei. Omad kutsuvad teda Antsuks.





Pärsama kultuurimajas oma suurel juubelipeol rõhutas Andrei Lempu, et lisaks vendadele oli tal kolm õde. “Ma olen 20 päeva Eesti Vabariigist vanem. Koolipoisina olin noorkotkas, meid saadeti Elvasse laagrisse, seal käisid ka Eesti Vabariigi president Konstantin Päts ja sõjavägede ülemjuhataja Johan Laidoner. President Päts surus minu kätt ja kiitis saarlasi, Laidoneri nägin ka sealsamas,” meenutab juubilar.

Enne suurt sõda teenis talutöödega endale jõudu ja väge kogunud noormees Eesti kaitseväes. Sõja puhkedes õnnestus tal punaväest oma nägemispuuet rõhutades kõrvale hoida. Võõrväe mundri kandmisest ta siiski ei pääsenud. Lahinguristsed sai ta Krivasoos Saksa armee ridades. See maksis talle peaaegu elu.

Pärast sõda tuli Andreil taluda Karjala vangilaagris külma ja nälga, teha rasket füüsilist tööd. President Lennart Meri annetas õigusvastaselt represseeritud Andreile Rukkilille aumärgi.

Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip on kange saarlase teeneid tunnustanud vanavanematepäeva aukirja ja mustrilise sooja salliga.

Oma pikast eluteest on visal saarlasel palju rääkida. Seda on ta pereringis ja sugulaste keskel ka teinud. Ajakirjanikudki on mehelt püüdnud pikaealisuse retsepti teada saada ning Andrei on küsijaile öelnud, et kõike tuleb võtta mõistusega ja mõõdukalt, lisades, et on palju tööd teinud ja seegi on rõõmu pakkunud.

Eluga hästi kursis



Vahest kõige helgemad mälestused on tal ennesõjaaegsest nõndanimetatud Pätsu ajast. Andrei käis Mulgimaa taludes sulaseks. Sajaseks saanud mees meenutab, et esimest korda läks ta noore poisina Viljandimaale just vabariigi aastapäeval. Võõrsil omandatud kogemused kulusid oma talus marjaks. Peagi soetas Jaani talu hobu-heinaniidumasina ja -looreha…

